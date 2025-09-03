"Неожиданно": Лобода и Брежнева показались на Венецианском кинофестивале (фото)

Певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода посетили знаменитый Венецианский кинофестиваль в Италии. Первая даже вышла на красную дорожку мероприятия.

Кадрами с события звезды делятся в своих соцсетях. В частности, Лобода устроила целую венецианскую фотосессию.

Вера Брежнева появилась на красной дорожке фильма "Дом с динамитом". Она позировала в черном платье с разрезом. Волосы певица оставила распущенными и сделала вечерний макияж.

А в Instagram звезда показала видео с гондолы, которое лаконично подписала: "Венеция".

Вера Брежнева в Венеции Фото: Getty Images

Светлана Лобода тем временем в боди и с крестом на груди тоже приехала на кинофестиваль. На красную дорожку она не выходила, но устроила фотосессию на память и посетила премьеру одного из фильмов.

"Неожиданно оказалась в самом сердце Венецианского кинофестиваля. Посмотрела "Мама, отец, сестра, брат" — фильм не столько о семье, сколько о нас самих. О нашей жажде быть услышанными, даже если мы говорим на разных языках. А по дороге к тому самому легендарному залу удалось сделать несколько красивых снимков на память о фестивале, лете, Италии и меня вдохновенную", — написала певица.

Светлана Лобода в Венеции Фото: Instagram lobodaofficial Светлана Лобода в Венеции Фото: Instagram lobodaofficial

