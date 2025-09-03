"Неочікувано": Лобода та Брежнєва показалися на Венеційському кінофестивалі (фото)
Співачки Віра Брежнєва та Світлана Лобода відвідали знаменитий Венеційський кінофестиваль в Італії. Перша навіть вийшла на червону доріжку заходу.
Кадрами з події зірки діляться у своїх соцмережах. Зокрема, Лобода влаштувала цілу венеційську фотосесію.
Віра Брежнєва зʼявилася на червоній доріжці фільму "Будинок з динамітом". Вона позувала в чорній сукні з розрізом. Волосся співачка залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж.
А в Instagram зірка показала відео з гондоли, яке лаконічно підписала: "Венеція".
Світлана Лобода тим часом у боді та з хрестом на грудях теж приїхала на кінофестиваль. На червону доріжку вона не виходила, проте влаштувала фотосесію на памʼять та відвідала премʼєру одного з фільмів.
"Неочікувано опинилася у самому серці Венеційського кінофестивалю. Подивилася "Мама, батько, сестра, брат" — фільм не стільки про сім'ю, скільки про нас самих. Про нашу спрагу бути почутими, навіть якщо ми розмовляємо різними мовами. А по дорозі до того самого легендарного залу вдалося зробити кілька гарних знімків на згадку про фестиваль, літо, Італію та мене натхненну", — написала співачка.
