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Стиль життя

Віра Брежнєва співала російською під фонограму та ледь не впала зі сцени (відео)

Віра Брежнєва ледь не впала зі сцени, брежнєва впала на концерті, концерт брежнєвої в кишиневі
Фото: скріншот | Віра Брежнєва ледь не впала зі сцени

Співачка Віра Брежнєва потрапила в конфуз під час свого концерту в Кишиневі. Виконуючи російськомовний трек "Близкие люди" у столиці Молдови, артистка втратила рівновагу та ледь не впала зі сцени. Ба більше, у цей момент слухачі зрозуміли, що та співає під фонограму.

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Відео з'явилося в TikTok. На ньому можна побачити, як уродженка Камʼянського ледь не впала навколішки, однак пісня не зупинилася, а голос Віри навіть не здригнувся.

Віра Брежнєва ледь не впала зі сцени

Брежнєва лише крикнула в мікрофон "Ау" від несподіванки Пізніше артистка спробувала виправити ситуацію та продовжила співати вже наживо.

Під відео в TikTok користувачі мережі розкритикувала Віру, яка продовжує співати російською під час повномасштабної війни.

  • "Ось і докази що співає під фонограму".
  • "А чому російською?"
  • "Люди заплатили гроші, щоб послухати запис".
  • "Голос пішов разом з Меладзе".

Схожі запитання Брежнєвій шанувальники ставили й раніше. Тоді Віра, яка виїхала з Росії у 2022 році, відповіла так: "Тому що у регіоні є також країни, де не розмовляють українською. Молдова, Казахстан і так далі".

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, Фокус писав скандал навколо можливих виступів Віри Брежнєвої перед російськими олігархами за хороший гонорар. Співачка назвала фейками інформацію, яку розповсюджували росЗМІ.