Віра Брежнєва співала російською під фонограму та ледь не впала зі сцени (відео)
Співачка Віра Брежнєва потрапила в конфуз під час свого концерту в Кишиневі. Виконуючи російськомовний трек "Близкие люди" у столиці Молдови, артистка втратила рівновагу та ледь не впала зі сцени. Ба більше, у цей момент слухачі зрозуміли, що та співає під фонограму.
Відео з'явилося в TikTok. На ньому можна побачити, як уродженка Камʼянського ледь не впала навколішки, однак пісня не зупинилася, а голос Віри навіть не здригнувся.
Брежнєва лише крикнула в мікрофон "Ау" від несподіванки Пізніше артистка спробувала виправити ситуацію та продовжила співати вже наживо.
Під відео в TikTok користувачі мережі розкритикувала Віру, яка продовжує співати російською під час повномасштабної війни.
- "Ось і докази що співає під фонограму".
- "А чому російською?"
- "Люди заплатили гроші, щоб послухати запис".
- "Голос пішов разом з Меладзе".
Схожі запитання Брежнєвій шанувальники ставили й раніше. Тоді Віра, яка виїхала з Росії у 2022 році, відповіла так: "Тому що у регіоні є також країни, де не розмовляють українською. Молдова, Казахстан і так далі".
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Віра Брежнєва приїхала з-за кордону у Київ та "засвітилась" у компанії загадкового супутника.
- Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що розлучилася зі старшим на 19 років продюсером Костянтином Меладзе, який замовчує війну в Україні.
Крім того, Фокус писав скандал навколо можливих виступів Віри Брежнєвої перед російськими олігархами за хороший гонорар. Співачка назвала фейками інформацію, яку розповсюджували росЗМІ.