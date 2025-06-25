Вера Брежнева пела на русском под фонограмму и едва не упала со сцены (видео)
Певица Вера Брежнева попала в конфуз во время своего концерта в Кишиневе. Исполняя русскоязычный трек "Близкие люди" в столице Молдовы, артистка потеряла равновесие и едва не упала со сцены. Более того, в этот момент слушатели поняли, что та поет под фонограмму.
Видео появилось в TikTok. На нем можно увидеть, как уроженка Каменского едва не упала на колени, однако песня не остановилась, а голос Веры даже не дрогнул.
Брежнева лишь крикнула в микрофон "Ау" от неожиданности Позже артистка попыталась исправить ситуацию и продолжила петь уже вживую.
Под видео в TikTok пользователи сети раскритиковала Веру, которая продолжает петь на русском во время полномасштабной войны.
- "Вот и доказательства что поет под фонограмму".
- "А почему на русском?"
- "Люди заплатили деньги, чтобы послушать запись".
- "Голос ушел вместе с Меладзе".
Похожие вопросы Брежневой поклонники задавали и раньше. Тогда Вера, которая уехала из России в 2022 году, ответила так: "Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее".
Напомним, Фокус писал ранее, что:
- Вера Брежнева приехала из-за границы в Киев и "засветилась" в компании загадочного спутника.
- Вера Брежнева официально подтвердила, что развелась со старшим на 19 лет продюсером Константином Меладзе, который замалчивает войну в Украине.
Кроме того, Фокус писал скандал вокруг возможных выступлений Веры Брежневой перед российскими олигархами за хороший гонорар. Певица назвала фейками информацию, которую распространяли росСМИ.