Старался не привлекать внимания: Усик с сыном посетил концерт Лободы (фото)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был замечен на концерте певицы Светланы Лободы в испанской Марбелье.

Related video

Боксер сидел за столиком вместе с одним из своих сыновей, сообщил Фокусу очевидец. Александр старался не привлекать к себе излишнего внимания.

Спортсмен и певица давно дружат и поддерживают друг друга. Александр неоднократно публиковал дневники тренировок, где готовился к своим главным боям именно под многочисленные треки Лободы и даже выходил на официальную пресс-конференцию к бою с Дюбуа под песню "Инстинкт", а Светлана, в свою очередь, была в первых рядах поддержки на двух последних боях украинского боксера в Саудовской Аравии и Великобритании.

Концерт Лободы в рамках ее мирового турне прошел в Марбелье при полном солдауте. Она много общалась с залом на украинском, исполнила несколько хитов из своего недавнего украиноязычного мини-альбома "18", а также представила новый русскоязычный трек "Не мешай".

Светлана Лобода отправилась в мировое турне Фото: Фокус

В Марбелье Александр Усик оказался не случайно. В интервью Славе Демину его жена Катерина рассказывала, что их сыновья Кирилл и Михаил живут с ее родителями в этом городе, где занимаются дзюдо в академии и уже достигли первых успехов в этом спорте.

Сыновья Александра Усика уже показали первые спортивные победы

Усик приезжал в эту академию дзюдо, главным тренером которой является украинец Иван Васильчук, в мае 2024 года после первой победы над Тайсоном Фьюри.

По словам Екатерины Усик, они с мужем хотели сначала забрать сыновей домой, в Киев, однако отложили это решение из-за рождения младшей дочери. Впоследствии решили оставить мальчиков за границей из-за ситуации с безопасностью.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также писали, что известно о Екатерине Усик, которую боксер любит со школы.