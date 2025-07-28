Муза за плечами чемпиона мира: что известно о Екатерине Усик, которую боксер любит со школы (фото)
Екатерина Усик — не просто жена звезды мирового бокса Александра Усика, а его главная поддержка, муза и надежный тыл. После последнего боя с Даниэлем Дюбуа и уверенной победы украинский чемпион сразу начал звать любимую и искать ее в толпе.
Фокус рассказывает об истории их знакомства, семейной жизни, детях и чем занимается сама Екатерина.
История любви: как познакомились Александр Усик и его жена
Екатерина и Александр познакомились еще в юности — они вместе учились в одном классе в Симферополе, в Крыму. Их любовь началась еще со школьной скамьи, а затем переросла в крепкие отношения, за которыми наблюдают миллионы людей. Они поженились в 2009 году, когда Александр только начинал свою карьеру как профессиональный боксер.
Жена боксера ездит на все его поединки.
"Ему нужно, чтобы я была там. Это моральная поддержка. Он слышит только меня. Мне это трудно, но ему важно", — говорила она в интервью "Слава +".
Кто такая Екатерина Усик и чем она занимается
Она держит личную жизнь подальше от публичности. Жена чемпиона крайне редко дает интервью и не ведет активную светскую жизнь, но при этом активно поддерживает мужа и часто появляется в своем Instagram. По словам Александра, Екатерина — главная опора в его жизни и карьере.
После рождения детей она сосредоточилась на семье, хотя и участвует в благотворительных проектах и занимается вопросами бизнеса семьи, в частности недвижимостью.
Сколько у пары детей
У Александра и Екатерины — четверо детей: Елизавета — самая старшая дочь, Кирилл, Михаил и самый младший ребенок Мария. Дочери живут вместе с мамой в Киеве, а сыновья — с родителями Екатерины в Испании. Там они учат языки. Усик неоднократно подчеркивал, что дети — его главная мотивация побеждать.
Много лет семья боксера живет на расстоянии из-за постоянных тренировок и соревнований. Александра иногда не бывает дома по полгода.
Бизнес жены чемпиона
Екатерина с помощью помощников и советников ведет дела семьи, пока Александр занимается спортивной карьерой.
Часть миллионных гонораров Усика семья инвестирует в недвижимость. У жены чемпиона есть компания, которая сначала покупает недвижимость за выгодную цену, ремонтирует, потом перепродает.
Супруги часто путешествуют вместе, поддерживают украинских военных и помогают переселенцам через фонд Усика.
"Он (Александр, — Ред.) сконцентрирован на работе. Он едет и знает, что дома все хорошо", — говорила Екатерина.
Более того, боксер называет себя "царем подкаблучников" и говорит, что мнение жены для него очень важно.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Александр Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, в нелегком поединке победив Даниэля Дюбуа 19 июля.
- Артем Пивоваров записал трек с боксером.
Кроме того, Александр Усик трогательно поздравил старшую дочь с 15-м днем рождения.