Муза за плечами чемпиона мира: что известно о Екатерине Усик, которую боксер любит со школы (фото)

Екатерина Усик — не просто жена звезды мирового бокса Александра Усика, а его главная поддержка, муза и надежный тыл. После последнего боя с Даниэлем Дюбуа и уверенной победы украинский чемпион сразу начал звать любимую и искать ее в толпе.

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Фокус рассказывает об истории их знакомства, семейной жизни, детях и чем занимается сама Екатерина.

История любви: как познакомились Александр Усик и его жена

Екатерина и Александр познакомились еще в юности — они вместе учились в одном классе в Симферополе, в Крыму. Их любовь началась еще со школьной скамьи, а затем переросла в крепкие отношения, за которыми наблюдают миллионы людей. Они поженились в 2009 году, когда Александр только начинал свою карьеру как профессиональный боксер.

Александр и Екатерина Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

Жена боксера ездит на все его поединки.

"Ему нужно, чтобы я была там. Это моральная поддержка. Он слышит только меня. Мне это трудно, но ему важно", — говорила она в интервью "Слава +".

Кто такая Екатерина Усик и чем она занимается

Она держит личную жизнь подальше от публичности. Жена чемпиона крайне редко дает интервью и не ведет активную светскую жизнь, но при этом активно поддерживает мужа и часто появляется в своем Instagram. По словам Александра, Екатерина — главная опора в его жизни и карьере.

После рождения детей она сосредоточилась на семье, хотя и участвует в благотворительных проектах и занимается вопросами бизнеса семьи, в частности недвижимостью.

Александр и Екатерина Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

Сколько у пары детей

У Александра и Екатерины — четверо детей: Елизавета — самая старшая дочь, Кирилл, Михаил и самый младший ребенок Мария. Дочери живут вместе с мамой в Киеве, а сыновья — с родителями Екатерины в Испании. Там они учат языки. Усик неоднократно подчеркивал, что дети — его главная мотивация побеждать.

Много лет семья боксера живет на расстоянии из-за постоянных тренировок и соревнований. Александра иногда не бывает дома по полгода.

Александр и Екатерина часто живут на расстоянии из-за тренировок боксера Фото: Instagram @usyk_kate1505

Бизнес жены чемпиона

Екатерина с помощью помощников и советников ведет дела семьи, пока Александр занимается спортивной карьерой.

Часть миллионных гонораров Усика семья инвестирует в недвижимость. У жены чемпиона есть компания, которая сначала покупает недвижимость за выгодную цену, ремонтирует, потом перепродает.

Супруги часто путешествуют вместе, поддерживают украинских военных и помогают переселенцам через фонд Усика.

Екатерина Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

"Он (Александр, — Ред.) сконцентрирован на работе. Он едет и знает, что дома все хорошо", — говорила Екатерина.

Более того, боксер называет себя "царем подкаблучников" и говорит, что мнение жены для него очень важно.

Екатерина Усик всегда поддерживает мужа на поединках Фото: Instagram @usyk_kate1505

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александр Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, в нелегком поединке победив Даниэля Дюбуа 19 июля.

Артем Пивоваров записал трек с боксером.

Кроме того, Александр Усик трогательно поздравил старшую дочь с 15-м днем рождения.