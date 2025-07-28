Муза за плечима чемпіона світу: що відомо про Катерину Усик, яку боксер кохає зі школи (фото)

Катерина Усик — не просто дружина зірки світового боксу Олександра Усика, а його головна підтримка, муза та надійний тил. Після останньому бою з Даніелем Дюбуа та впевненої перемоги український чемпіон одразу почав кликати кохану та шукати її в натовпі.

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Фокус розповідає про історію їхнього знайомства, сімейне життя, дітей і чим займається сама Катерина.

Історія кохання: як познайомилися Олександр Усик та його дружина

Катерина та Олександр познайомилися ще в юності — вони разом навчалися в одному класі у Сімферополі, в Криму. Їхнє кохання почалося ще зі шкільної лави, а згодом переросло в міцні стосунки, за якими спостерігають мільйони людей. Вони одружилися у 2009 році, коли Олександр лише починав свою кар'єру як професійний боксер.

Олександр і Катерина Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

Дружина боксера їздить на всі його поєдинки.

"Йому потрібно, щоб я була там. Це моральна підтримка. Він чує лише мене. Мені це важко, але йому важливо", — казала вона в інтерв'ю "Слава +".

Хто така Катерина Усик і чим вона займається

Вона тримає особисте життя подалі від публічності. Дружина чемпіона вкрай рідко дає інтерв’ю та не веде активне світське життя, але при цьому активно підтримує чоловіка та часто зʼявляється у своєму Instagram. За словами Олександра, Катерина — головна опора в його житті та кар’єрі.

Після народження дітей вона зосередилася на родині, хоча й бере участь у благодійних проєктах та займається питаннями бізнесу родини, зокрема нерухомістю.

Олександр і Катерина Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

Скільки у пари дітей

У Олександра та Катерини — четверо дітей: Єлизавета — найстарша донька, Кирило, Михайло і наймолодша дитина Марія. Доньки живуть разом з мамою в Києві, а сини — з батьками Катерини в Іспанії. Там вони вчать мови. Усик неодноразово підкреслював, що діти — його головна мотивація перемагати.

Багато років родина боксера живе на відстані через постійні тренування і змагання. Олександра інколи не буває вдома по пів року.

Олександр та Катерина часто живуть на відстані через тренування боксера Фото: Instagram @usyk_kate1505

Бізнес дружини чемпіона

Катерина з допомогою помічників і радників веде справи родини, поки Олександр займається спортивною карʼєрою.

Частину мільйонних гонорарів Усика сім'я інвестує в нерухомість. У дружини чемпіона є компанія, яка спочатку купує нерухомість за вигідну ціну, ремонтує, потім перепродає.

Подружжя часто подорожує разом, підтримує українських військових і допомагає переселенцям через фонд Усика.

Катерина Усик Фото: Instagram @usyk_kate1505

"Він (Олександр, — Ред.) сконцентрований на роботі. Він їде і знає, що вдома все добре", — казала Катерина.

Ба більше, боксер називає себе "царем підкаблучників" і каже, що думка дружини для нього дуже важлива.

Катерина Усик завжди підтримує чоловіка на поєдинках Фото: Instagram @usyk_kate1505

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, у нелегкому поєдинку перемігши Даніеля Дюбуа 19 липня.

Артем Пивоваров записав трек з боксером.

Крім того, Олександр Усик зворушливо привітав старшу доньку з 15- м днем народження.