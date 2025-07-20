Реванш Усик — Дюбуа: Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (відео)

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, у нелегкому поєдинку перемігши Даніеля Дюбуа.

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На легендарному стадіоні "Вемблі" завершився поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за пояси WBA, WBO, WBC і IBF. Фокус подивився трансляцію бою та ділиться результатами.

Олександр Усик виборов перемогу на п'ятому раунді бою: Дюбуа не зміг піднятися після другого нокдауну.

Олександр Усик піднявся на ринг об 00:10 годині. Поєдинок стартував об 00:19. Текстову трансляцію матчу та яскраві моменти Фокус вів окремо — за посиланням.

Після завершення бою Олександр Усик присвятив перемогу українцям у всьому світі. Також українець натякнув, що наступним його бій може стати із Тайсоном Ф'юрі.

Окрім того, Олександр Усик висловив вдячність українським воїнам.

Зазначимо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля в дев'ятому раунді і захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі.

До слова, загальний гонорар за бій склав 203,5 мільйона доларів. З цієї суми Усик отримає 132,28 млн доларів, а Дюбуа — 71,22 млн доларів. І для українця, і для британця це виявилися найбільші гонорари в їхній кар'єрі.

Бій Усик — Дюбуа: прогнози та коефіцієнти на боксерів

Нагадаємо, що на дострокову перемогу Усика коефіцієнт був 2.10, а на перемогу Дюбуа приймали ставки з коефіцієнтом у 5.50. Перемогу українського спортсмена за очками букмекери "оплачували" в 2.85, а шанси його британського візаві були набагато меншими. При цьому, перемога "господаря" в першому раунді розглядалася з коефіцієнтом 100.00.

Мексиканський боксер Сауль Альварес поставив на перемогу українця 500 000 доларів США.

Американський боксер і чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон оцінював шанси Усика перемогти Дюбуа в реванші. На його думку, здолати українського боксера на рингу неможливо. А ось зірки боксу Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі вважали, що бій-реванш закінчиться не на користь українця.