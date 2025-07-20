Реванш Усик — Дюбуа: Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (відео)
Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, у нелегкому поєдинку перемігши Даніеля Дюбуа.
На легендарному стадіоні "Вемблі" завершився поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за пояси WBA, WBO, WBC і IBF. Фокус подивився трансляцію бою та ділиться результатами.
Олександр Усик виборов перемогу на п'ятому раунді бою: Дюбуа не зміг піднятися після другого нокдауну.
Олександр Усик піднявся на ринг об 00:10 годині. Поєдинок стартував об 00:19. Текстову трансляцію матчу та яскраві моменти Фокус вів окремо — за посиланням.
Після завершення бою Олександр Усик присвятив перемогу українцям у всьому світі. Також українець натякнув, що наступним його бій може стати із Тайсоном Ф'юрі.
Окрім того, Олександр Усик висловив вдячність українським воїнам.
Зазначимо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля в дев'ятому раунді і захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі.
До слова, загальний гонорар за бій склав 203,5 мільйона доларів. З цієї суми Усик отримає 132,28 млн доларів, а Дюбуа — 71,22 млн доларів. І для українця, і для британця це виявилися найбільші гонорари в їхній кар'єрі.
Бій Усик — Дюбуа: прогнози та коефіцієнти на боксерів
Нагадаємо, що на дострокову перемогу Усика коефіцієнт був 2.10, а на перемогу Дюбуа приймали ставки з коефіцієнтом у 5.50. Перемогу українського спортсмена за очками букмекери "оплачували" в 2.85, а шанси його британського візаві були набагато меншими. При цьому, перемога "господаря" в першому раунді розглядалася з коефіцієнтом 100.00.
Мексиканський боксер Сауль Альварес поставив на перемогу українця 500 000 доларів США.
Американський боксер і чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон оцінював шанси Усика перемогти Дюбуа в реванші. На його думку, здолати українського боксера на рингу неможливо. А ось зірки боксу Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі вважали, що бій-реванш закінчиться не на користь українця.