Реванш Усик — Дюбуа: Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (видео)

Александр Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, в нелегком поединке победив Даниэля Дюбуа.

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На легендарном стадионе "Уэмбли" завершился поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за пояса WBA, WBO, WBC и IBF. Фокус посмотрел трансляцию боя и делится результатами.

Александр Усик одержал победу на пятом раунде боя: Дюбуа не смог подняться после второго нокдауна.

Александр Усик поднялся на ринг в 00:10 часов. Поединок стартовал в 00:19. Текстовую трансляцию матча и яркие моменты Фокус вел отдельно — по ссылке.

После завершения боя Александр Усик посвятил победу украинцам во всем мире. Также украинец намекнул, что следующим его бой может стать с Тайсоном Фьюри.

Кроме того, Александр Усик выразил благодарность украинским воинам.

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

К слову, общий гонорар за бой составил 203,5 миллиона долларов. Из этой суммы Усик получит 132,28 млн долларов, а Дюбуа — 71,22 млн долларов. И для украинца, и для британца это оказались самые большие гонорары в их карьере.

Бой Усик — Дюбуа: прогнозы и коэффициенты на боксеров: прогнозы и коэффициенты на боксеров

Напомним, что на досрочную победу Усика коэффициент был 2.10, а на победу Дюбуа принимали ставки с коэффициентом в 5.50. Победу украинского спортсмена по очкам букмекеры "оплачивали" в 2.85, а шансы его британского визави были намного меньше. При этом, победа "хозяина" в первом раунде рассматривалась с коэффициентом 100.00.

Мексиканский боксер Сауль Альварес поставил на победу украинца 500 000 долларов США.

Американский боксер и чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон оценивал шансы Усика победить Дюбуа в реванше. По его мнению, одолеть украинского боксера на ринге невозможно. А вот звезды бокса Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри считали, что бой-реванш закончится не в пользу украинца.