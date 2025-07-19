Бой Усик — Дюбуа: где смотреть и какие коэффициенты на боксеров

19 июля 2025 года Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Великобритания. Украинский непобедимый боксер владеет поясами WBA, WBO и WBC, а Дюбуа – титулом IBF. Победитель поединка заберет себе все четыре титула.

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Уже сегодня украинский боксер Александр Усик проведет бой-реванш с британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Фокус собрал информацию, когда состоится бой Усик-Дюбуа, где его посмотреть и какой коэффициент предлагается на поединок.

К слову, это будет второй бой Усика против Дюбуа. В августе 2023 года украинский спортсмен досрочно победил соперника, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Начало боя Усик-Дюбуа

Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени. В 20:30 по Киеву должен начаться файткард реванша Усик – Дюбуа. В первом бою шоу, как ожидается украинский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Влад Сиренко встретится с британцем Соломоном Дакресом.

Главный же бой вечера начнется не раньше 23:30. Точное время должны объявить во время трансляции, когда завершатся все поединки, предваряющие основное событие. Предварительно, сначала также встретятся Лоуренс Околи – Кевин Лерена, Даниэль Лапин – Льюис Эдмондсон, Адам Хамед – Эзекиэль Грегорес и Лаша Гурули – Джеймс Фрэнсис.

Где смотреть бой Усик-Дюбуа

Официальным вещателем реванша Усик – Дюбуа является компания DAZN, однако в Украине бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа будет транслировать сервис Megogo. Посмотреть реванш Усик – Дюбуа можно будет по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Комментировать бой с места событий будет Владислав Кобельков.

Реклама трансляции боя Усик-Дюбуа Фото: DAZN

Какой коэффициент на бой Усик-Дюбуа

Украинские букмекеры уже имеют четко выраженного фаворита. Победа Александра Усика оценивается в пределах 1.30–1.33, в то время как на Даниэля Дюбуа ставят от 3.70 до 4.15. Ничья, хоть и маловероятная, имеет коэффициент 17.00-20.00.

Досрочная победа Усика 2.10

Победа Усика по очкам 2.85

Дюбуа досрочно 5.50

Дюбуа по очкам 13.00

Бой продлится полную дистанцию – да 2.30

Бой продлится полную дистанцию – нет 1.58

Битва взглядов перед поединком Фото: Instagram.com/usykaa

Кроме того, нокаут Усика в 7–9 раундах оценивается в 5.50, а победа Дюбуа в первом раунде — фантастическим коэффициентом в 100.00.

Напомним, стало известно, сколько Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают за поединок. Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в карьере.

Фокус также писал, что Александр Усик сообщил о последних двух поединках, после которых он планирует завершить карьеру. Спортсмен рассказал, кого выбрал для последнего боя.