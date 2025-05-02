Усик уходит с ринга и проведет два последних боя: кого выбрал для финального поединка (видео)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, профессиональный боксер и заслуженный мастер спорта Александр Усик сообщил о последних двух поединках, после которых он планирует завершить карьеру. Спортсмен определился, кого выбрал для последнего боя — Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

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Заявление Усика о завершении карьеры и последнем бое прозвучало в интервью медиа Mail Sport Boxing.

Александр Усик — заявление о последнем сопернике см. с 7:23

Корреспондентка Mail Sport Boxing поинтересовалась, действительно ли Усик собирается уходить из бокса и не планирует ли он провести бой, отдохнуть год, а потом вернуться. В ответ чемпион мира отметил, что проведет два поединка и затем завершит карьеру.

"Я думаю, что два боя и все, и достаточно. Потому что если я сказал — то это правда", — слышно на видео.

После этого у боксера уточнили, с кем он хотел бы провести последний бой. По словам Усика, пока что он сосредоточен на ближайшем поединке с Даниэлем Дюбуа. Когда же ему предложили на выбор — Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри, то боксер выбрал Фьюри.

Александр Усик — детали

Александр Усик — 38-летний украинский боксер, неоднократный чемпион мира в тяжелом весе, чемпион Европы, многократный чемпион Украины. Украинец владеет тремя поясами в супертяжелом весе — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). За время профессиональной карьеры он провел 23 поединка и вышел победителем во всех. При этом более половины боев (14) — это победа нокаутом, когда соперники теряли возможность продолжать бой.

В конце 2024 года состоялся поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Бой проходил в Эр-Рияде. Боксеры провели 12 раундов, в которых победителем вышел украинец. Победу присудили по баллам: 116-112 в пользу Усика.

Отметим, весной 2025 года в медиа рассказали о диссертации Усика по специальности "Право" в Харьковском университете внутренних дел и получении научной степени "доктор философии". О научных достижениях боксера сообщил доцент Александр Смирнов из Сумского национального университета. Он прочитал диссертацию и назвал ее "цитатником".

Напоминаем, 30 апреля Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу и высказался относительно завершения войны в Украине. Между тем в апреле Фокус рассказал, когда и где состоится поединок украинца с Дюбуа. Между тем состоялась "битва взглядов" между Усиком и Дюбуа: один из противников вел себя агрессивно.