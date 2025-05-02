Усик іде з рингу та проведе два останні бої: кого обрав для фінального поєдинку (відео)

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, професійний боксер та заслужений майстер спорту Олександр Усик повідомив про останні два поєдинки, після яких він планує завершити кар'єру. Спортсмен визначився, кого обрав для останнього бою — Ентоні Джошуа чи Тайсона Ф'юрі.

Related video

Заява Усика про завершення кар'єри та останній бій пролунала в інтерв'ю медіа Mail Sport Boxing.

Олександр Усик - заява про останнього суперника див. з 7:23

Кореспондентка Mail Sport Boxing поцікавилась, чи дійсно Усик збирається іти з боксу і чи не планує він провести бій, відпочити рік, а потім повернутись. У відповідь чемпіон світу наголосив, що проведе два поєдинки й потім завершити кар'єру.

"Я думаю, що два бої і все, і досить. Бо якщо я сказав — то це правда", — чути на відео.

Після цього у боксера уточнили, з ким він хотів би провести останній бій. Зі слів Усика, поки що він зосереджений на найближчому поєдинку з Даніелем Дюбуа. Коли ж йому запропонували на вибір — Ентоні Джошуа чи Тайсон Ф'юрі, то боксер обрав Ф'юрі.

Олександр Усик — деталі

Олександр Усик — 38-річний український боксер, неодноразовий чемпіон світу у важкій вазі, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України. Українець володіє трьома поясами у надважкій вазі — Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF). За час професійної кар'єри він провів 23 поєдинки й вийшов переможцем в усіх. При цьому більш як половина боїв (14) — це перемога нокаутом, коли суперники втрачали можливість продовжувати бій.

Наприкінці 2024 року відбувся поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Бій відбувався в Ер-Ріяді. Боксери провели 12 раундів, в яких переможцем вийшов українець. Перемогу присудили за балами: 116-112 на користь Усика.

Зазначимо, весно 2025 року у медіа розповіли про дисертацію Усика за спеціальністю "Право" у Харківському університеті внутрішніх справ та здобуття наукового ступеня "доктор філософії". Про наукові здобутки боксера повідомив доцент Олександр Смірнов з Сумського національного університету. Він прочитав дисертацію і назвав її "цитатником".

Нагадуємо, 30 квітня Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа та висловився щодо завершення війни в Україні. Тим часом у квітні Фокус розповів, коли та де відбудеться поєдинок українця з Дюбуа. Тим часом відбулась "битва поглядів" між Усиком та Дюбуа: один з супротивників поводився агресивно.