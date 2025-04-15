Реванш Усик — Дюбуа: стали відомі дата та місце поєдинку

Інсайдери повідомляють, що реванш Усик — Дюбуа попередньо планується провести 12 липня. Бій українця, об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 KO) і британця, чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) має прийняти стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Related video

Про це 15 квітня пише американське видання The Ring, присвячене боксу.

"Після того, як 38-річний Усик зберіг свої три титули в грудні, 27-річний Дюбуа вийшов на ринг, щоб викликати його на реванш. Спершу Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому в Ер-Ріяді, та бій було скасовано через його хворобу. Тепер у Дюбуа є шанс помститися", — пише старший інсайдер The Ring Майк Коппінгер.

Повідомляється, що Усик і Дюбуа проведуть боксерський поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. За даними видання, команди боксерів уже завершують переговори та скоро підпишуть угоду щодо проведення реваншу.

Офіційного оголошення дати та місця бою на момент публікації матеріалу не було.

Бій Усика і Дюбуа закінчився нокаутом

Попередній бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Він тривав 9 раундів та закінчився нокаутом для британця. Усик активізувався під кінець поєдинку та не дав супернику можливості продовжувати боротьбу.

Поєдинок Усика і Дюбуа в серпні 2023 року завершився перемогою українця Фото: Скриншот

У п'ятому раунді виникла спірна ситуація, коли Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса, після якого українець опинився на підлозі. Судді WBA визнали, що удар прийшовся в заборонену зону. Після цього команда Дюбуа розпочала акцію, в якій звинувачувала суддів в упередженості та вимагала визнати результати поєдинку недійсними.

Нагадаємо, американський боксер та чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон 17 січня оцінив шанси Усика перемогти Дюбуа у реванші. На його думку, здолати українського боксера на рингу неможливо.

ЗМІ 11 квітня публікували заяву Френка Воррена, промоутера проспекта суперважкої ваги Мозеса Ітауми. Він стверджував, що його підопічний уже цьогоріч може зустрітися на рингу з Олександром Усиком.