Реванш Усик — Дюбуа: стали известны дата и место поединка

Инсайдеры сообщают, что реванш Усик — Дюбуа предварительно планируется провести 12 июля. Бой украинца, объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 KO) и британца, чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) должен принять стадион "Уэмбли" в Лондоне.

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Об этом 15 апреля пишет американское издание The Ring, посвященное боксу.

"После того, как 38-летний Усик сохранил свои три титула в декабре, 27-летний Дюбуа вышел на ринг, чтобы вызвать его на реванш. Сначала Дюбуа должен был встретиться с Джозефом Паркером в феврале в Эр-Рияде, но бой был отменен из-за его болезни. Теперь у Дюбуа есть шанс отомстить", — пишет старший инсайдер The Ring Майк Коппингер.

Сообщается, что Усик и Дюбуа проведут боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По данным издания, команды боксеров уже завершают переговоры и скоро подпишут соглашение о проведении реванша.

Официального объявления даты и места боя на момент публикации материала не было.

Бой Усика и Дюбуа закончился нокаутом

Предыдущий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Он длился 9 раундов и закончился нокаутом для британца. Усик активизировался под конец поединка и не дал сопернику возможности продолжать борьбу.

Поединок Усика и Дюбуа в августе 2023 года завершился победой украинца Фото: Скриншот

В пятом раунде возникла спорная ситуация, когда Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, после которого украинец оказался на полу. Судьи WBA признали, что удар пришелся в запретную зону. После этого команда Дюбуа начала акцию, в которой обвиняла судей в предвзятости и требовала признать результаты поединка недействительными.

Напомним, американский боксер и чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон 17 января оценил шансы Усика победить Дюбуа в реванше. По его мнению, одолеть украинского боксера на ринге невозможно.

СМИ 11 апреля публиковали заявление Фрэнка Уоррена, промоутера проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы. Он утверждал, что его подопечный уже в этом году может встретиться на ринге с Александром Усиком.