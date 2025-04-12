Бой против молодого претендента: Усику назвали неожиданного противника из Британии

Промоутер проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы, Фрэнк Уоррен, заявил, что его подопечный может встретиться с действующим чемпионом мира Александром Усиком уже в этом году. По мнению промоутера, Итаума обладает достаточным потенциалом, чтобы составить конкуренцию украинскому боксеру.

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Об этом 11 апреля сообщил телеканал Sky Sports.

В интервью журналистам Уоррен отметил, что Итаума, несмотря на свою молодость, уже продемонстрировал впечатляющие качества на ринге, а его последний бой "был феноменальным выступлением".

"Он обладает великолепным боксерским интеллектом, у него отличный джеб и расчетливый подход к ударам. В отличие от многих молодых бойцов, которые стремятся к агрессии, Итаума прекрасно сохраняет дистанцию и работает с ней", — рассказал промоутер.

Уоррен уверен, что Итаума уже в ближайшие бои может оказаться на уровне титульных поединков и даже побороться в текущем году за титул чемпиона мира, встретившись с Усиком.

"Кто знает? Он может встретиться с Усиком, все возможно. Я думаю, что после одного-двух боев Итаума будет готов к встречам с лучшими в этом дивизионе", — добавил Уоррен.

Мозес Итаума может повторить рекорд Тайсона

Имя британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы все чаще звучит в кругу экспертов и поклонников бокса. В свои 20 лет он уже демонстрирует уверенность и зрелость, присущие гораздо более опытным бойцам. Учитывая природные данные и внушительный послужной список, он может стать следующим лицом британского бокса.

Любительская карьера Итаумы выглядит впечатляюще: он трижды становился чемпионом Европы среди юниоров и молодежи, а в 2022 году — чемпионом мира среди молодежи до 19 лет. Уже тогда эксперты говорили о нем как о будущем чемпионе мира.

Британский боксер Мозес Итаума

На профессиональном ринге Итаума дебютировал 28 января 2023 года на арене "Уэмбли", отправив своего соперника в нокаут всего за 23 секунды. Этот бой стал символическим началом его карьеры в профи. С тех пор он провел 11 боев, все из которых выиграл, причем 9 — нокаутом.

Изначально Мозес ставил перед собой цель побить рекорд Майка Тайсона, став самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Хотя в 2025 году эта цель уже недостижима, но повторить рекорд "Железного Майка", который стал чемпионом в 20 лет, у боксера еще есть время.

Напомним, WBO обязала чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика провести защиту титула и назначила ему соперника. Он должен защитить своя пояс в бою против временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера.