Бій проти молодого претендента: Усику назвали несподіваного противника з Британії

Промоутер проспекта суперважкої ваги Мозеса Ітауми, Френк Воррен, заявив, що його підопічний може зустрітися з чинним чемпіоном світу Олександром Усиком уже цього року. На думку промоутера, Ітаума має достатній потенціал, щоб скласти конкуренцію українському боксеру.

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Про це 11 квітня повідомив телеканал Sky Sports.

В інтерв'ю журналістам Воррен зазначив, що Ітаума, незважаючи на свою молодість, уже продемонстрував вражаючі якості на рингу, а його останній бій "був феноменальним виступом".

"Він володіє чудовим боксерським інтелектом, у нього відмінний джеб і розважливий підхід до ударів. На відміну від багатьох молодих бійців, які прагнуть до агресії, Ітаума прекрасно зберігає дистанцію і працює з нею", — розповів промоутер.

Воррен упевнений, що Ітаума вже в найближчі бої може опинитися на рівні титульних поєдинків і навіть поборотися в поточному році за титул чемпіона світу, зустрівшись з Усиком.

"Хто знає? Він може зустрітися з Усиком, усе можливо. Я думаю, що після одного-двох боїв Ітаума буде готовий до зустрічей із найкращими в цьому дивізіоні", — додав Воррен.

Мозес Ітаума може повторити рекорд Тайсона

Ім'я британського суперважковаговика Мозеса Ітауми все частіше лунає в колі експертів і шанувальників боксу. У свої 20 років він уже демонструє впевненість і зрілість, властиві набагато досвідченішим бійцям. З огляду на природні дані та значний послужний список, він може стати наступним обличчям британського боксу.

Аматорська кар'єра Ітауми вражає: він тричі ставав чемпіоном Європи серед юніорів та молоді, а 2022 року — чемпіоном світу серед молоді до 19 років. Уже тоді експерти говорили про нього як про майбутнього чемпіона світу.

Британський боксер Мозес Ітаума

На професійному рингу Ітаума дебютував 28 січня 2023 року на арені "Вемблі", відправивши свого суперника в нокаут всього за 23 секунди. Цей бій став символічним початком його кар'єри в профі. Відтоді він провів 11 боїв, усі з яких виграв, причому 9 — нокаутом.

Спочатку Мозес ставив перед собою мету побити рекорд Майка Тайсона, ставши наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі. Хоча у 2025 році ця мета вже недосяжна, але повторити рекорд "Залізного Майка", який став чемпіоном у 20 років, у боксера ще є час.

Нагадаємо, WBO зобов'язала чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика провести захист титулу і призначила йому суперника. Він має захистити свій пояс у бою проти тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі Джозефа Паркера.