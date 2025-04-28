Усик проти Дюбуа: британець не витримав і штовхнув українського чемпіона на битві поглядів (відео)

Чемпіони світу з боксу в суперважкій вазі провели дуель поглядів на англійському стадіоні Вемблі. Даніель Дюбуа не стримався і штовхнув Олександра Усика, охоронці почали швидко розбороняти їх.

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Про зустріч двох боксерів пише британська газета The Independent.

На кадрах видно двох спортсменів-професіоналів, одягнених у різних стилях: Усик вийшов у світло-блакитному спортивному костюмі, а Дюбуа віддав перевагу класичному варіанту.

Обидва спортсмени спочатку напружено дивляться один на одного в центральному колі футбольного поля. Журналісти зазначають, що після поштовху Дюбуа злякався сильніше, адже Усик миттєво рушив у його бік.

Битва поглядів відбулася в рамках реклами бою-реваншу, який відбудеться 19 липня 2025 року. Чемпіон за версією IBF Дюбуа спробує помститися за поразку, якої він зазнав від Усика в серпні 2023 року в польському Вроцлаві.

Боксер з України в першій зустрічі переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець обіцяє не робити помилок на національному стадіоні у своєму рідному місті.

"Це бій, якого я хотів, тепер у мене є шанс помститися Усику. Я повинен був виграти перший бій, але мені відмовили в перемозі за рішенням рефері", — сказав Дюбуа ввечері 27 квітня після підтвердження дати реваншу.

Усик зі свого боку подякував Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона.

"Спасибі, Деніел, за те, що подбав про мій пояс IBF. Але тепер я хочу повернути його", — сказав чемпіон.

Нагадаємо, тимчасовий чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Агіт Кабайєл стверджував, що Усик не витримає його ударів по корпусу.

Всесвітня боксерська організація WBO зобов'язала Усика захистити свій титул. Йому призначили суперника — тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі Джозефа Паркера.