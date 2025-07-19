Бій Усик — Дюбуа: де дивитися і які коефіцієнти на боксерів

19 липня 2025 року Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, Велика Британія. Український непереможний боксер володіє поясами WBA, WBO і WBC, а Дюбуа — титулом IBF. Переможець поєдинку забере собі всі чотири титули.

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Уже сьогодні український боксер Олександр Усик проведе бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Фокус зібрав інформацію, коли відбудеться бій Усик-Дюбуа, де його подивитися і який коефіцієнт пропонується на поєдинок.

До слова, це буде другий бій Усика проти Дюбуа. У серпні 2023 року український спортсмен достроково переміг суперника, відправивши його в нокаут у дев'ятому раунді.

Початок бою Усик-Дюбуа

Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом. О 20:30 за Києвом має розпочатися файткард реваншу Усик — Дюбуа. У першому бою шоу, як очікується, український боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії, Влад Сіренко зустрінеться з британцем Соломоном Дакресом.

Головний же бій вечора розпочнеться не раніше 23:30. Точний час мають оголосити під час трансляції, коли завершаться всі поєдинки, що передують основній події. Попередньо, спочатку також зустрінуться Лоуренс Околі — Кевін Лерена, Даніель Лапін — Льюїс Едмондсон, Адам Хамед — Езекіель Грегорес і Лаша Гурулі — Джеймс Френсіс.

Де дивитися бій Усик-Дюбуа

Офіційним мовником реваншу Усик — Дюбуа є компанія DAZN, проте в Україні бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа транслюватиме сервіс Megogo. Подивитися реванш Усик — Дюбуа можна буде за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Коментувати бій із місця подій буде Владислав Кобельков.

Реклама трансляції бою Усик-Дюбуа Фото: DAZN

Який коефіцієнт на бій Усик-Дюбуа

Українські букмекери вже мають чітко вираженого фаворита. Перемога Олександра Усика оцінюється в межах 1.30-1.33, тоді як на Даніеля Дюбуа ставлять від 3.70 до 4.15. Нічия, хоч і малоймовірна, має коефіцієнт 17.00-20.00.

Дострокова перемога Усика 2.10

Перемога Усика за очками 2.85

Дюбуа достроково 5.50

Дюбуа за очками 13.00

Бій триватиме повну дистанцію — так 2.30

Бій триватиме повну дистанцію — ні 1.58

Битва поглядів перед поєдинком Фото: Instagram.com/usykaa

Крім того, нокаут Усика в 7-9 раундах оцінюють у 5.50, а перемогу Дюбуа в першому раунді — фантастичним коефіцієнтом у 100.00.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Олександр Усик і Даніель Дюбуа зароблять за поєдинок. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

Фокус також писав, що Олександр Усик повідомив про останні два поєдинки, після яких він планує завершити кар'єру. Спортсмен розповів, кого вибрав для останнього бою.