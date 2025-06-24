Рекордні гонорари: скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш

Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі. Рахунок піде на десятки мільйонів доларів.

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Стало відомо, скільки чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC і IBO в суперважкій вазі українець Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа зароблять за прийдешній об'єднавчий поєдинок, пише TSN.

Загальний гонорар за бій складе 203,5 мільйона доларів. З цієї суми Усик отримає 132,28 млн доларів, а Дюбуа — 71,22 млн доларів. Для українця і британця це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

За реванш проти британського боксера Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок із "Циганським королем", як називають Ф'юрі, — 45 мільйонів доларів.

Реванш Усик — Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля в дев'ятому раунді і захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі.

Нагадаємо, американський боксер і чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон оцінив шанси Усика перемогти Дюбуа в реванші. На його думку, здолати українського боксера на рингу неможливо.

А сам знаменитий боксер Олександр Усик запросив американського президента Дональда Трампа пожити в його будинку, щоб краще зрозуміти ситуацію в Україні.