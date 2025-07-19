Спорт Реванш Усик — Дюбуа
Реванш Усик – Дюбуа: онлайн-репортаж "суперпоединка" в Лондоне (видео)
Бой украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа на стадионе Уэмбли в Лондоне стало главным событием боксерского вечера. На кону — статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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В субботу, 19 июля, проходит бой-реванш Александра Усика, который имеет статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, и британца Даниэля Дюбуа. Встреча проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Фокус ведет прямую трансляцию реванша Усик — Дюбуа.