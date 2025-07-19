"Может я плохой": Усик рассказал, как справляется с критикой перед боем с Дюбуа (видео)

После первого боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа британец и его фанаты посчитали, что украинец "обманул" многих. В пятом раунде украинский чемпион пропустил удар по корпусу, рефери оценил это как попадание ниже пояса.

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Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 19 июля встретится второй раз на ринге с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Перед реваншем в интервью Boxing King Media украинец ответил на обвинения в мошенничестве.

По результатам первой встречи Усика и Дюбуа остались вопросы: британец и его фанаты считают, что украинец "обманул" многих. В пятом раунде боя украинский чемпион пропустил удар по корпусу, а рефери засчитал это как удар ниже пояса.

Усик признался, что не обращает внимания на оскорбления и обиды.

"Я верю в Иисуса Христа. Когда люди говорят мне, что я — мошенник и плохой парень, мне все равно. Я знаю, что у меня внутри, я знаю своего Бога", — заявил он.

Дюбуа и его команда не считают этот удар незаконным и обвиняют Усика в симуляции.

"Я знаю, что моя команда хороша. Может я плохой, потому что грешник. Каждый день я говорю Богу: "Пожалуйста, дай мне дар. Помоги мне. Прости меня", — сказал он.

Усик также рассказал о своей молитве перед выходом на ринг. Боксер поблагодарит Бога за возможность выхода и попросит сохранить его жизнь и веру.

"Кто верит, тот настоящий герой. Не тот, кто говорит: "Ты плохой, бла-бла-бла", а тот, кто верит", — добавил боксер.

Напомним, бой Усика и Дюбуа начнется не раньше 23:30 в Лондоне 19 июля. В андеркарте встретятся Лоуренс Околи – Кевин Лерена, Даниэль Лапин – Льюис Эдмондсон, Адам Хамед – Эзекиэль Грегорес и Лаша Гурули – Джеймс Фрэнсис.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают колоссальные деньги, для боксеров это будут самые большие гонорары в их карьере.