"Може я поганий": Усик розповів, як справляється з критикою перед боєм із Дюбуа (відео)

Після першого бою Олександра Усика і Даніеля Дюбуа британець і його фанати вирішили, що українець "обдурив" багатьох. У п'ятому раунді український чемпіон пропустив удар по корпусу, рефері оцінив це як потрапляння нижче пояса.

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Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик 19 липня зустрінеться вдруге на рингу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Перед реваншем в інтерв'ю Boxing King Media українець відповів на звинувачення в шахрайстві.

За результатами першої зустрічі Усика і Дюбуа залишилися питання: британець і його фанати вважають, що українець "обдурив" багатьох. У п'ятому раунді бою український чемпіон пропустив удар по корпусу, а рефері зарахував це як удар нижче пояса.

Усик зізнався, що не звертає уваги на образи та образи.

"Я вірю в Ісуса Христа. Коли люди кажуть мені, що я — шахрай і поганий хлопець, мені все одно. Я знаю, що у мене всередині, я знаю свого Бога", — заявив він.

Дюбуа і його команда не вважають цей удар незаконним і звинувачують Усика в симуляції.

"Я знаю, що моя команда хороша. Може я поганий, тому що грішник. Щодня я кажу Богу: "Будь ласка, дай мені дар. Допоможи мені. Прости мене", — сказав він.

Усик також розповів про свою молитву перед виходом на ринг. Боксер подякує Богові за можливість виходу і попросить зберегти його життя і віру.

"Хто вірить, той справжній герой. Не той, хто каже: "Ти поганий, бла-бла-бла", а той, хто вірить", — додав боксер.

Нагадаємо, бій Усика і Дюбуа розпочнеться не раніше 23:30 у Лондоні 19 липня. В андеркарті зустрінуться Лоуренс Околі — Кевін Лерена, Даніель Лапін — Льюїс Едмондсон, Адам Хамед — Езекіель Грегорес і Лаша Гурулі — Джеймс Френсіс.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа зароблять колосальні гроші, для боксерів це будуть найбільші гонорари в їхній кар'єрі.