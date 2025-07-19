Реванш Усик — Дюбуа: онлайн-репортаж "суперпоєдинку" в Лондоні (відео)

Бій українця Олександра Усика і британця Даніеля Дюбуа на стадіоні Вемблі в Лондоні став головною подією боксерського вечора. На кону — статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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У суботу, 19 липня, відбувається бій-реванш Олександра Усика, який має статус абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, і британця Даніеля Дюбуа. Зустріч відбувається на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Фокус веде пряму трансляцію реваншу Усик — Дюбуа.

Головний бій вечора розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом. В андеркарті боксуватимуть Лоуренс Околі та Кевін Лерена, Даніель Лапін та Льюїс Едмондсон, Адам Хамед та Езекіель Грегорес, а також Лаша Гурулі з Джеймсом Френсісом.

За кілька годин до бою Олександр Усик розповів, як ставиться до критики після першої зустрічі з Дюбуа. У п'ятому раунді український чемпіон пропустив удар по корпусу, а рефері вирішив, що Дюбуа влучив нижче пояса.

Після цього епізоду британець і його фанати вважали Усика "обманщиком і шахраєм".

22:53 Зірка Голлівуду Джейсон Стетхем прибув на бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.

22:50 Реванш Усик — Дюбуа відбудеться за графіком. У Лондоні діє правило curfew, що забороняє проводити масові заходи пізніше певного часу.

На "Вемблі" ця заборона діє з 01:00 за київським часом. Реванш Усик-Дюбуа має закінчитися до цього часу. Орієнтовно поєдинок розпочнеться не пізніше 23:50 за Києвом.

22:46 Даніель Лапін виграв бій з Едмондсоном. Блискуча перемога українця, в його активі пояси IBF і WBA в напівважкій вазі!

22:44 Починається 10-й раунд бою Даніеля Лапіна з британцем Льюїсом Едмондсоном. У 9-му раунді українець завдав результативних ударів по голові суперника, але в нокаут він не пішов.

22:35 Даніель Дюбуа прибув на стадіон "Вемблі" на матч-реванш з Олександром Усиком.

22:30 Перше фото Усика з роздягальні. Українець читає книгу, але яку саме, неясно. При цьому він одягнув футболку із зображенням православного хреста.

22:25 Даніель Дюбуа поки не прибув.

22:12 Олександр Усик уже прибув на стадіон "Вемблі".

Усик взяв із собою відомий талісман — плюшевого віслючка, який йому подарувала донька Єлизавета. Боксер брав цю іграшку на поєдинки проти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Як відомо, у цих зустрічах українець виграв.

22:14 Український боксер Даніель Лапін готується битися в андеркарті за пояси IBF і WBA в напівважкій вазі. Його суперник — важковаговик, британець Льюїс Едмондсон.

Ставки букмекерів на бій Усик-Дюбуа

Українські букмекери ставлять на Олександра Усика в межах 1.30-1.33, а на Даніеля Дюбуа — від 3.70 до 4.15. Нічия малоймовірна і має коефіцієнт 17.00-20.00.