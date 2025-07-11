Бой Усик-Дюбуа: две звезды бокса из Британии сделали прогноз на матч-реванш

Александр Усик встретится с британским супертяжеловесом Даниэлем Дюбуа уже на следующей неделе. Звезды бокса Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри озвучили прогнозы не в пользу украинца.

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик готовится провести реванс с британем Даниэлем Дюбуа. Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри представили возможніе результаты схватки.

Поединок-реванш между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри, дважды проигравший Усику, и Льюис уверены в победе Дюбуа. По словам Фьюри, на стороне Дюбуа — молодость, амбиции и сила. Преимущество Усика — опыт, но возраст может подвести.

"Усик очень опытный, он провел два боя со мной. Выиграл он или нет, вопрос дискуссионный. Он выиграл, это все, что имеет значение. Но Дюбуа может нанести такой удар, как в первом бою, и снова причинить ему боль", — поделился он мнением.

Легенда бокса Леннокс Льюис также говорил о серьезном настрое Дюбуа на бой, что может обеспечить ему победу.

"Даниель настроился на победу над Усиком в матче-реванше. Его следующая цель — стать абсолютным чемпионом мира", — сказал боксер.

Напомним, Усик говорил, что реванш с Дюбуа будет одним из его последних поединков на ринге. Украинец считает соперника замечательным бойцом.

Фокус также писал, какой снаряд Усик чаще других боксеров использует на тренировках по силовой подготовке.