Александр Усик доверяет важному тренажеру: тренер выдал секрет физподготовки боксера (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик использует на тренировках гири чаще, чем его конкуренты.

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Гири стали популярными в Великобритании и США только в 1998 году, а в Восточной Европе они применялись для силовой подготовки столетиями. Инструмент улучшает целый ряд боксерских показателей, сообщило британское издание The Independent.

Видео с тренировки Усика от декабря 2024 года, которым поделился его тренер по силовой и кондиционной подготовке, показывает ряд упражнений с гирями: жим, американский мах, рывок и вариация турецкого подъема.

В других тренировочных циклах украинский боксер тоже регулярно использовал этот тренировочный инструмент.

Авторы отмечают, что гиря — безусловно не главный фактор успеха в спортивной карьере Усика, но она развивает многие физические качества, полезные боксерам и другим спортсменам.

Белорусский гиревик, уехавший в США и тренировавший американских силовиков Павел Цацулин утверждает, что если тренироваться с гирей регулярно, вскоре человек почувствует силу в мышцах корпуса.

"Начнете делать двойные фронтальные приседания с парой гирь и ваша брюшная стенка будет гореть. Вам станет понятно, что значит быть подтянутым", — объяснил он.

Для чего Усик тренируется с гирями?

Сильный корпус жизненно необходим боксерам. Мышцы средней части тела не только выдерживают град ударов, но и передают силу между нижней и верхней частями при ударах снизу вверх. Тренировки с гирями закладывают прочный фундамент в этой области.

Самое узнаваемое движение при ударе рукой — разгибание локтя, за что главным образом отвечают трицепсы. Но в боксе все сложнее, удар кулаком подразумевает работу всего тела.

Удар создается из всей кинетической цепи — от ног через, а затем высвобождается в верхних конечностях тела. Речь идет о плече, руке, запястье и кисти.

Многие упражнения с гирями, включая рывки и толчки, действуют на все тело, координируя мышечные сокращения для достижения желаемого результата.

Баллистические упражнения с гирей прекрасно подойдут для увеличения скорости и мощи ударов боксера. Часто они требуют быстрого мышечного сокращения для взрывного движения

Гири укрепляют плечевые суставы, которые подвергаются колоссальным нагрузкам в ходе боксерского поединка. Гири дают большую свободу движений и широкий диапазон положений вокруг плеча.

Напомним, Александр Усик скоро встретится на ринге с Даниэлем Дюбуа 19 июля, а в 2026 году — с последним соперником. Среди кандидатов на финальный бой — Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри.

При этом Тайсон Фьюри планирует вернуться в бокс в 2026 году и хочет встретиться с Александром Усиком третий раз. В прошлом году Фьюри дважды проиграл Усику и решил уйти из бокса.