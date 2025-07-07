Неожиданный соперник: Александр Усик запланировал большой бой на 2026 год

Александр Усик, один из самых известных украинских боксеров, постепенно подходит к завершению своей профессиональной карьеры. Впереди у него поединок с Даниэлем Дюбуа, а в 2026 он может вступить в бой с неожиданным соперником.

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После того как Александр Усик посоревнуется в бою с Даниэлем Дюбуа, встанет вопрос о сопернике для последнего боя в боксе. Среди потенциальных кандидатов — Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри, пишет Sport.ua.

Впрочем, как сообщают инсайдеры, Усик намерен провести еще один поединок — на этот раз уже по правилам смешанных единоборств. Его соперником может стать Джейк Пол. Переговоры относительно возможного боя в ММА, запланированного на 2026 год, уже активно ведутся представителями обеих сторон.

Напомним, стало известно, сколько чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заработают за грядущий объединительный поединок. Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в карьере. Счет пойдет на десятки миллионов долларов.

Фокус также писал, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, профессиональный боксер и заслуженный мастер спорта Александр Усик сообщил о последних двух поединках, после которых он планирует завершить карьеру. Спортсмен рассказал, кого выбрал для последнего боя.

Тайсон Фьюри планирует вернуться в бокс в 2026 году ради "охоты на кролика", которым называют украинского боксера Александра Усика. Фьюри провел 37 боев на профессиональном уровне, одержав 34 победы, 24 из которых — нокаутом, и заявил, что готов возобновить карьеру ради поединка с украинцем.