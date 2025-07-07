Несподіваний суперник: Олександр Усик запланував великий бій на 2026 рік

Олександр Усик, один із найвідоміших українських боксерів, поступово підходить до завершення своєї професійної кар’єри. Попереду в нього поєдинок із Даніелем Дюбуа, а в 2026 він може стати в бій з неочікуваним суперником.

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Після того як Олександр Усик позмагається у бою з Даніелем Дюбуа, постане питання щодо суперника для останнього бою в боксі. Серед потенційних кандидатів – Джозеф Паркер і Тайсон Ф’юрі, пише Sport.ua.

Втім, як повідомляють інсайдери, Усик має намір провести ще один поєдинок – цього разу вже за правилами змішаних єдиноборств. Його суперником може стати Джейк Пол. Переговори щодо можливого бою в ММА, запланованого на 2026 рік, уже активно ведуться представниками обох сторін.

Нагадаємо, стало відомо, скільки чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC і IBO в суперважкій вазі українець Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа зароблять за прийдешній об'єднавчий поєдинок. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі. Рахунок піде на десятки мільйонів доларів.

Фокус також писав, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, професійний боксер та заслужений майстер спорту Олександр Усик повідомив про останні два поєдинки, після яких він планує завершити кар'єру. Спортсмен розповів, кого обрав для останнього бою.

Тайсон Ф'юрі планує повернутися в бокс у 2026 році заради "полювання на кролика", яким називають українського боксера Олександра Усика. Ф'юрі провів 37 боїв на професійному рівні, здобувши 34 перемоги, 24 з яких – нокаутом, і заявив, що готовий відновити кар'єру заради поєдинку з українцем.