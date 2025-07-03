Тайсон Ф'юрі може повернутись на ринг: як з цим пов'язаний Усик

Тайсон Ф'юрі планує повернутися в бокс у 2026 році заради "полювання на кролика", яким називають українського боксера Олександра Усика.

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Ф'юрі провів 37 боїв на професійному рівні, здобувши 34 перемоги, 24 з яких – нокаутом, і заявив, що готовий відновити кар'єру заради поєдинку з українцем, повідомляє Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

Пост Туркі Аль аш-Шейха Фото: Скріншот

Тайсон Ф'юрі тривалий час вважався найкращим боксером свого покоління в хевівейті. Проте у 2024 році він двічі програв Олександру Усику, після чого вирішив піти з боксу.

Але чутки про те, що ця "пенсія" не остаточна, ходили давно. І тепер Туркі Аль аш-Шейх це підтверджує.

Туркі заявив, що мав розмову з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, колишній чемпіон світу пообіцяв йому повернутися в бокс і навіть назвав орієнтовну дату, коли це станеться.

"Циганський король" повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році... Нам треба влаштувати полювання на кролика", — написав Аль аш-Шейх.

Кроликом Тайсон Ф'юрі та Туркі Аль аш-Шейх називають Олександра Усика. Тож це може бути натяком на проведення трилогії Усик – Ф'юрі.

Сам Тайсон Ф'юрі раніше казав, що готовий відновити кар'єру. Але зробить це тільки заради бою із Усиком.

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком Фото: Getty Images

"Якби я збирався повернутися, я повернувся б заради Усика… Я люблю бокс. Це відмінний вид спорту, і всім, що в мене є, я зобов'язаний боксу, і я дуже вдячний за це. У мене були стосунки кохання-ненависті з боксом упродовж 25 років", — казав Ф'юрі.

Нагадаємо, стало відомо, скільки чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC і IBO в суперважкій вазі українець Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа зароблять за прийдешній об'єднавчий поєдинок. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі. Рахунок піде на десятки мільйонів доларів.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, професійний боксер та заслужений майстер спорту Олександр Усик повідомив про останні два поєдинки, після яких він планує завершити кар'єру. Спортсмен розповів, кого обрав для останнього бою.