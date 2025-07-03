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Спорт

Тайсон Ф'юрі може повернутись на ринг: як з цим пов'язаний Усик

тайсон ф'юрі та олександр усик
Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком | Фото: Getty Images

Тайсон Ф'юрі планує повернутися в бокс у 2026 році заради "полювання на кролика", яким називають українського боксера Олександра Усика.

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Ф'юрі провів 37 боїв на професійному рівні, здобувши 34 перемоги, 24 з яких – нокаутом, і заявив, що готовий відновити кар'єру заради поєдинку з українцем, повідомляє Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

тайсон фьюри, олександр усик
Пост Туркі Аль аш-Шейха
Фото: Скріншот

Тайсон Ф'юрі тривалий час вважався найкращим боксером свого покоління в хевівейті. Проте у 2024 році він двічі програв Олександру Усику, після чого вирішив піти з боксу.

Але чутки про те, що ця "пенсія" не остаточна, ходили давно. І тепер Туркі Аль аш-Шейх це підтверджує.

Туркі заявив, що мав розмову з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, колишній чемпіон світу пообіцяв йому повернутися в бокс і навіть назвав орієнтовну дату, коли це станеться.

"Циганський король" повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році... Нам треба влаштувати полювання на кролика", — написав Аль аш-Шейх.

Кроликом Тайсон Ф'юрі та Туркі Аль аш-Шейх називають Олександра Усика. Тож це може бути натяком на проведення трилогії Усик – Ф'юрі.

Сам Тайсон Ф'юрі раніше казав, що готовий відновити кар'єру. Але зробить це тільки заради бою із Усиком.

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком
Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком
Фото: Getty Images

"Якби я збирався повернутися, я повернувся б заради Усика… Я люблю бокс. Це відмінний вид спорту, і всім, що в мене є, я зобов'язаний боксу, і я дуже вдячний за це. У мене були стосунки кохання-ненависті з боксом упродовж 25 років", — казав Ф'юрі.

Нагадаємо, стало відомо, скільки чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC і IBO в суперважкій вазі українець Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа зароблять за прийдешній об'єднавчий поєдинок. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі. Рахунок піде на десятки мільйонів доларів.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, професійний боксер та заслужений майстер спорту Олександр Усик повідомив про останні два поєдинки, після яких він планує завершити кар'єру. Спортсмен розповів, кого обрав для останнього бою.