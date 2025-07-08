Олександр Усик довіряє важливому тренажеру: тренер видав секрет фізпідготовки боксера (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик використовує на тренуваннях гирі частіше, ніж його конкуренти.

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Гирі стали популярними у Великій Британії та США тільки 1998 року, а у Східній Європі їх застосовували для силової підготовки століттями. Інструмент покращує цілу низку боксерських показників, повідомило британське видання The Independent.

Відео з тренування Усика від грудня 2024 року, яким поділився його тренер із силової та кондиційної підготовки, показує низку вправ із гирями: жим, американський мах, ривок і варіація турецького підйому.

В інших тренувальних циклах український боксер теж регулярно використовував цей тренувальний інструмент.

Автори зазначають, що гиря — безумовно не головний фактор успіху в спортивній кар'єрі Усика, але вона розвиває багато фізичних якостей, корисних боксерам та іншим спортсменам.

Білоруський гирьовик, який виїхав до США і тренував американських силовиків Павло Цацулін стверджує, що якщо тренуватися з гирею регулярно, незабаром людина відчує силу в м'язах корпусу.

"Почнете робити подвійні фронтальні присідання з кількома гирями і ваша черевна стінка буде горіти. Вам стане зрозуміло, що означає бути підтягнутим", — пояснив він.

Для чого Усик тренується з гирями?

Сильний корпус життєво необхідний боксерам. М'язи середньої частини тіла не тільки витримують град ударів, а й передають силу між нижньою і верхньою частинами під час ударів знизу вгору. Тренування з гирями закладають міцний фундамент у цій галузі.

Найвпізнаваніший рух під час удару рукою — розгинання ліктя, за що головним чином відповідають трицепси. Але в боксі все складніше, удар кулаком передбачає роботу всього тіла.

Удар створюється з усього кінетичного ланцюга — від ніг через, а потім вивільняється у верхніх кінцівках тіла. Йдеться про плече, руку, зап'ястя та кисть.

Багато вправ із гирями, включно з ривками та поштовхами, діють на все тіло, координуючи м'язові скорочення для досягнення бажаного результату.

Балістичні вправи з гирею чудово підійдуть для збільшення швидкості та потужності ударів боксера. Часто вони вимагають швидкого м'язового скорочення для вибухового руху

Гирі зміцнюють плечові суглоби, які піддаються колосальним навантаженням під час боксерського поєдинку. Гирі дають велику свободу рухів і широкий діапазон положень навколо плеча.

Нагадаємо, Олександр Усик скоро зустрінеться на рингу з Даніелем Дюбуа 19 липня, а у 2026 році — з останнім суперником. Серед кандидатів на фінальний бій — Джозеф Паркер і Тайсон Ф'юрі.

При цьому Тайсон Ф'юрі планує повернутися в бокс у 2026 році і хоче зустрітися з Олександром Усиком втретє. Минулого року Ф'юрі двічі програв Усику і вирішив піти з боксу.