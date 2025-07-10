"Последние два боя": Усик накануне реванша с Дюбуа заговорил о завершении карьеры

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик считает, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа заслужил реванш.

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Усик предполагает, что это один из его последних поединков на ринге, рассказал боксер в комментарии The Ring.

"Я люблю своих британских соперников. Я считаю, что Даниэль — хороший спортсмен, хороший боксер и имеет хорошие навыки. Он одержал отличные победы в своих последних трех боях, он замечательный боец. Я считаю, что Даниэль заслуживает (реванша, — ред.)", — сказал Усик.

Он подчеркнул, что сейчас его целью является стать трехкратным абсолютным чемпионом.

"Послушайте, я люблю боксировать, упорно тренироваться. Думаю, это мои последние два боя — с Дюбуа и следующий, я не знаю с кем. Я поговорю с вами после этого боя", — подчеркнул Усик.

Отметим, что второй поединок между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне, на кону будут стоять четыре основных пояса гэвивейта.

Напомним, для Усик и Дюбуа во время спарринга-реванша заработают самые большие гонорары в карьере.

Фокус также писал о том, какие события будут происходить перед боем Усика с Дюбуа.