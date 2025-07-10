"Останні два бої": Усик напередодні реваншу з Дюбуа заговорив про завершення кар'єри

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі українець Олександр Усик вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа заслужив на реванш.

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Усик припускає, що це один з його останніх поєдинків на ринзі, розповів боксер у коментарі The Ring.

"Я люблю своїх британських суперників. Я вважаю, що Даніель — хороший спортсмен, хороший боксер і має хороші навички. Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох боях, він чудовий боєць. Я вважаю, що Даніель заслуговує (на реванш, — ред.)", — сказав Усик.

Він підкреслив, що наразі його метою є стати триразовим абсолютним чемпіоном.

"Послухайте, я люблю боксувати, наполегливо тренуватися. Гадаю, це мої останні два бої — з Дюбуа і наступний, я не знаю з ким. Я поговорю з вами після цього бою", — наголосив Усик.

Зазначимо, що другий поєдинок між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні, на кону стоятимуть чотири основні пояси гевівейту.

Нагадаємо, для Усик та Дюбуа під час спарингу-реваншу зароблять найбільші гонорари в кар'єрі.

Фокус також писав про те, які події відбуватимуться перед боєм Усика з Дюбуа.