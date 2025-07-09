Бій Усик – Дюбуа: які події відбуватимуться перед вечором боксу

Реванш Усик – Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 19 липня. Бій організовує Queensberry Promotions і вони вже анонсували ключові заходи напередодні головного бою.

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19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" пройде гучна боксерська подія, організована авторитетним промоутером Френком Ворреном та його командою Queensberry Promotions, пише Sport.ua.

У центрі уваги — грандіозне протистояння за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. У рингу зійдуться непереможний українець Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них нокаутом) та потужний британець Даніель Дюбуа (22 перемоги, 2 поразки, 21 нокаут).

Організатори вже анонсували ключові події, які передуватимуть головному вечору боксу:

16 липня о 18:00 (за Києвом) — публічне тренування

17 липня о 15:00 — офіційна прес-конференція

18 липня о 17:00 — зважування боксерів

Це буде другий бій Усика проти Дюбуа. У серпні 2023 року українець достроково переміг суперника, відправивши його в нокаут у дев’ятому раунді. Після цього Усик двічі перемагав Тайсона Ф’юрі, здобуваючи визнання по всьому світу, а Дюбуа, у свою чергу, провів три успішні поєдинки та завоював пояс за версією IBF.

Нагадаємо, Олександр Усик, один із найвідоміших українських боксерів, поступово підходить до завершення своєї професійної кар’єри. Попереду в нього поєдинок із Даніелем Дюбуа, а в 2026 Усик може стати в бій з неочікуваним суперником.

Фокус також писав, що Олександр Усик використовує на тренуваннях гирі частіше, ніж його конкуренти. Відео з тренування Усика від грудня 2024 року, яким поділився його тренер із силової та кондиційної підготовки, показує низку вправ із гирями: жим, американський мах, ривок і варіація турецького підйому.