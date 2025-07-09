Бой Усик — Дюбуа: какие события будут происходить перед вечером бокса

Реванш Усик — Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 19 июля. Бой организовывает Queensberry Promotions и они уже анонсировали ключевые мероприятия накануне главного боя.

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19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пройдет громкое боксерское событие, организованное авторитетным промоутером Фрэнком Уорреном и его командой Queensberry Promotions, пишет Sport.ua.

В центре внимания — грандиозное противостояние за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В ринге сойдутся непобедимый украинец Александр Усик (23 победы, 14 из них нокаутом) и мощный британец Даниэль Дюбуа (22 победы, 2 поражения, 21 нокаут).

Организаторы уже анонсировали ключевые события, которые будут предшествовать главному вечеру бокса:

16 июля в 18:00 (по Киеву) — публичная тренировка

17 июля в 15:00 — официальная пресс-конференция

18 июля в 17:00 — взвешивание боксеров

Это будет второй бой Усика против Дюбуа. В августе 2023 года украинец досрочно победил соперника, отправив его в нокаут в девятом раунде. После этого Усик дважды побеждал Тайсона Фьюри, получая признание по всему миру, а Дюбуа, в свою очередь, провел три успешных поединка и завоевал пояс по версии IBF.

Напомним, Александр Усик, один из самых известных украинских боксеров, постепенно подходит к завершению своей профессиональной карьеры. Впереди у него поединок с Даниэлем Дюбуа, а в 2026 Усик может стать в бой с неожиданным соперником.

Фокус также писал, что Александр Усик использует на тренировках гири чаще, чем его конкуренты. Видео с тренировки Усика от декабря 2024 года, которым поделился его тренер по силовой и кондиционной подготовке, показывает ряд упражнений с гирями: жим, американский мах, рывок и вариация турецкого подъема.