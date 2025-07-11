Бій Усик-Дюбуа: дві зірки боксу з Британії зробили прогноз на матч-реванш

Олександр Усик зустрінеться з британським суперважковаговиком Даніелем Дюбуа вже наступного тижня. Зірки боксу Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі озвучили прогнози не на користь українця.

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі, українець Олександр Усик готується провести реванс із британем Даніелем Дюбуа. Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі представили можливі результати сутички.

Поєдинок-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. На кону — звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі, який двічі програв Усику, і Льюїс упевнені в перемозі Дюбуа. За словами Ф'юрі, на боці Дюбуа — молодість, амбіції та сила. Перевага Усика — досвід, але вік може підвести.

"Усик дуже досвідчений, він провів два бої зі мною. Виграв він чи ні, питання дискусійне. Він виграв, це все, що має значення. Але Дюбуа може завдати такого удару, як у першому бою, і знову завдати йому болю", — поділився він думкою.

Легенда боксу Леннокс Льюїс також говорив про серйозний настрій Дюбуа на бій, що може забезпечити йому перемогу.

"Даніель налаштувався на перемогу над Усиком у матчі-реванші. Його наступна мета — стати абсолютним чемпіоном світу", — сказав боксер.

Нагадаємо, Усик говорив, що реванш із Дюбуа буде одним із його останніх поєдинків на рингу. Українець вважає суперника чудовим бійцем.

Фокус також писав, який снаряд Усик частіше за інших боксерів використовує на тренуваннях із силової підготовки.