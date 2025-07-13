Абсолютный чемпион мира сделал рекордную ставку на Усика и объяснил свой выбор (скриншот)

На бой Усик — Дюбуа мексиканский боксер-профессионал Сантос Сауль поставил полмиллиона долларов США.

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За последние пять лет украинский спортсмен побеждал лучших бойцов. При этом Александр Усик очень вынослив, техничен и умен, подметил в соцсети Х 34-летний спортсмен по прозвищу "Канело" (Рыжий — исп.).

"Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, ты молодец!" — прокомментировал мексиканский боец, поставивший на победу украинца в бою Усик — Дюбуа 500 000 долларов США.

Сантос "Канело" Сауль Фото: The Guardian

В случае победы украинского чемпиона Сантос, являющийся действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и самым высокооплачиваемым боксером, "поднимет" 130 тысяч долларов.

Ставка на бой Усик — Дюбуа Фото: скриншот

"Никакого глубокого анализа, никаких сомнений, только уверенность настоящего чемпиона", — отметила букмекерская контора, принявшая ставку с коэффициентом 1.26 на победу чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Напомним, что звезды бокса Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри считают, что бой-реванш с обладателем титула IBF Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе закончится не в пользу украинца.

Также Фокус писал, сколько Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают за поединок, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в их карьере.