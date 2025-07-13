Абсолютний чемпіон світу зробив рекордну ставку на Усика і пояснив свій вибір (скріншот)

На бій Усик — Дюбуа мексиканський боксер-професіонал Сантос Сауль поставив півмільйона доларів США.

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За останні п'ять років український спортсмен перемагав найкращих бійців. При цьому Олександр Усик дуже витривалий, технічний і розумний, помітив у соцмережі Х 34-річний спортсмен на прізвисько "Канело" (Рудий — ісп.).

"Коли я бачу когось із такою зосередженістю, я ставлю на нього. Тому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, ти молодець!" — прокоментував мексиканський боєць, який поставив на перемогу українця в бою Усик — Дюбуа 500 000 доларів США.

Сантос "Канело" Сауль Фото: The Guardian

У разі перемоги українського чемпіона Сантос, який є чинним абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі і найбільш високооплачуваним боксером, "підніме" 130 тисяч доларів.

Ставка на бій Усик — Дюбуа Фото: скриншот

"Жодного глибокого аналізу, жодних сумнівів, тільки впевненість справжнього чемпіона", — зазначила букмекерська контора, яка прийняла ставку з коефіцієнтом 1.26 на перемогу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC і IBO в надважкій вазі Олександра Усика.

Нагадаємо, що зірки боксу Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі вважають, що бій-реванш із володарем титулу IBF Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі закінчиться не на користь українця.

Також Фокус писав, скільки Олександр Усик і Даніель Дюбуа зароблять за поєдинок, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в їхній кар'єрі.