Заряджено на перемогу: Артем Пивоваров анонсував трек з Усиком (відео)
19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться бій-реванш між українським важковаговиком Олександром Усиком і чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Напередодні поєдинку, 18 липня, співак Артем Пивоваров представить новий трек.
Анонс пісні "Fight for life", яка стане музичним супроводом до поєдинку, Пивоваров опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Композиція записана у співпраці з Олександром Усиком та всесвітньо відомою українською DJ Korolova, яка надала композиції сучасного звучання.
Судячи з тизеру, трек вийшов яскравим, динамічним і зарядженим на перемогу. Очікується, що він звучатиме як на арені, так і в трансляції.
Пісня вже доступна для попереднього замовлення на музичних платформах.
Артем Пивоваров не вперше підтримує Олександра Усика. Він заспівав гімн України 21 грудня 2024 року у вечір бою-реваншу Усика і Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді.
У суботу, 19 липня, Усик битиметься з Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Олександр уже прилетів до Лондона і провів битву поглядів із суперником.
Відомі боксери вже роблять свої ставки на цей історичний поєдинок із рекордними гонорарами.
Раніше Фокус писав:
- Де дивитися трансляцію відкритого тренування боксерів перед реваншем.
- Чому Дюбуа розчарувався перед боєм з українцем.
Ми також розповідали, які події відбуватимуться перед вечором боксу.