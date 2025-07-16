Заряджено на перемогу: Артем Пивоваров анонсував трек з Усиком (відео)

19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться бій-реванш між українським важковаговиком Олександром Усиком і чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Напередодні поєдинку, 18 липня, співак Артем Пивоваров представить новий трек.

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Анонс пісні "Fight for life", яка стане музичним супроводом до поєдинку, Пивоваров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Композиція записана у співпраці з Олександром Усиком та всесвітньо відомою українською DJ Korolova, яка надала композиції сучасного звучання.

Судячи з тизеру, трек вийшов яскравим, динамічним і зарядженим на перемогу. Очікується, що він звучатиме як на арені, так і в трансляції.

Пісня вже доступна для попереднього замовлення на музичних платформах.

Артем Пивоваров не вперше підтримує Олександра Усика. Він заспівав гімн України 21 грудня 2024 року у вечір бою-реваншу Усика і Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді.

У суботу, 19 липня, Усик битиметься з Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Олександр уже прилетів до Лондона і провів битву поглядів із суперником.

Відомі боксери вже роблять свої ставки на цей історичний поєдинок із рекордними гонорарами.

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