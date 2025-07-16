Бій Усик — Дюбуа: хто може перемогти у реванші, ставки відомих боксерів

19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні пройде довгоочікуваний реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Думки щодо бою розділились: хтось вважає, що переможе Усик, а інші надають перевагу Дюбуа.

Related video

Якщо два роки тому під час першого бою фаворитом вважали Усика, то зараз Дюбуа виглядає куди сильніше: молодший, потужний, прогресує. Водночас Усик має великий досвід і вже пройшов чимало серйозних випробувань у ринзі, пише Sport.ua

Бій Усик — Дюбуа: що кажуть відомі боксери

Спаринг-партнер Усика: Дюбуа може виграти за очками

Кассіус Чейні, який тренується з Усиком, вважає, що бій буде складним:

"Дюбуа зараз у вогні, у нього є всі шанси виграти за очками. Не впевнений, що він зможе зупинити Усика достроково — той дуже добре працює ногами. Як на мене, бій може завершитися нічиєю. Дюбуа розуміє, наскільки важливий для нього цей момент, і вік тут не відіграє ролі. Усик достатньо досвідчений, щоб уникати небезпечних ударів, але Даніель зараз у формі", – сказав Чейні.

Дерек Чисора: Щоб перемогти Усика, треба бути божевільнішим

Колишній суперник Усика дав пряму пораду:

"Треба бути божевільнішим за нього. Треба хотіти перемоги більше. Треба йти туди, куди не хочеться. Якщо ти готовий це зробити, ти можеш виграти бій. Але якщо ти робиш це наполовину — тебе нокаутують. Ми говоримо, що Дюбуа треба перемогти "швидко", але Олександр скаже: "Я теж хочу швидко". Тож подивимося, що буде. Субота. "Вемблі". З нетерпінням чекаю", – сказав Чисора.

Андрій Котельник: Усик після боїв з Ф’юрі став тільки сильнішим

Український ексчемпіон позитивно оцінює форму Олександра:

"Все залежить від того, в якій готовності боксери підійдуть до бою. Дюбуа за останній рік став сильнішим. Він нокаутував Ентоні Джошуа, і це додало йому впевненості. Прогнозую, що бій буде конкурентним і цікавим, але Усик повинен "розкласти" британця. За навичками українець набагато сильніший. Після двох боїв проти Тайсона Ф’юрі Усик став тільки сильнішим. Не думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Усик має виграти технічним нокаутом в другій половині поєдинку", – сказав Котельник.

Чжан Чжилей: цього разу ставка на Дюбуа

Китайський супертяж несподівано підтримав британця:

"Раніше я був шанувальником стилю Усика. Я й досі ним є, але цього разу я віддаю перевагу Дюбуа", – сказав Чжан.

Андре Ворд: у Усика більше унікальних прийомів

Легендарний боксер США вважає, що Усик має перевагу:

"Це конкурентний бій, але треба віддати перевагу Усику, враховуючи, що у нього більше особливих прийомів. Дюбуа не дуже відточений, але він дуже сильний і достатньо технічний. Він може сильно вдарити – ми це бачили. Це буде цікавий бій, чудовий бій", – зазначив Ворд.

Денис Беринчик: Усик має бути обережним

Ще один український чемпіон нагадав про ризики:

"Все залежить тільки від Сашка. Якщо дивитися на його бої проти Джошуа і Ф’юрі, то Усик на початку поєдинку вивчає суперників, відчуває їх від раунду до раунду, а потім доводить справу до кінця, до впевненої перемоги. Думаю, так буде і з Дюбуа. Сашку треба остерігатися ударів нижче поясу, ударів ліктями та інших брудних прийомів. На такому рівні може бути все, що завгодно. Це великий бокс, і там великі хлопці. Вік? Велику роль грає те, що вони вже боксували, і Сашко добре вивчив суперника. Різниця у віці не відіграватиме головну роль, Усик це довів у першому бою. Я, як і всі українці, чекаю тільки на перемогу Олександра Усика, а якою вона буде, нокаутом чи за очками, немає різниці", – сказав Беринчик.

Шеннон Бріггс: Усик має шанс, але буде дуже складно

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі попередив:

"Шансів нуль… Жартую. У нього є великий шанс. Він з тих хлопців, яких ніколи не можна списувати. Він сильний, великий, стабільний, іде вперед. Цей бій для Усика не буде легким. Я не можу сидіти тут і казати, що це буде легка прогулянка, бо цей хлопець налаштований серйозно. Він хоче ці пояси, хоче довести всім, що вони помилялися. І це його великий шанс. Він у боксі з дитинства, він неймовірно сильний. Це буде важкий бій, але водночас і чудовий. Я постійно кажу, що Усик виграє, але, чесно кажучи, не впевнений. Дуже складний поєдинок. Іноді один потужний удар – це все, що потрібно у хевівейті. Коли цей постріл влучає в ціль – усе, справу зроблено", – заявив Бріггс.

Нагадаємо, 16 липня Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели дуель поглядів на тлі стадіону "Вемблі", де відбудеться їхній бій-реванш 19 липня. Українець за традицією був спокійним, а британець — агресивним.

Фокус також писав, де дивитися трансляцію тренування Усик — Дюбуа, яка відбудеться 16 липня.