Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на тлі "Вемблі": британець не витримав (відео)

Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели нову дуель поглядів на тлі стадіону "Вемблі", де відбудеться їхній бій-реванш 19 липня. Українець за традицією був спокійним, а британець — агресивним.

Related video

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі, українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) і володар титулу IBF, британець Даніель Дюбуа провели нову дуель поглядів. Британець помітно нервував і голосно кричав, відео зустрічі показав спортивний мовник DAZN Boxing.

Боксери зустрілися віч-на-віч на легендарній арені "Вемблі"

Боксери зустрілися віч-на-віч на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні. Усик поводився стримано і зосереджено, а Дюбуа був досить агресивним.

Британець кричав Усику в обличчя "And the new! And the new!" Такими словами ведучий спортивних заходів оголошує нового чемпіона світу з боксу.

Усик уважно дивився на суперника і не реагував на вигуки.

Бій Усика і Дюбуа відбудеться 19 липня на арені "Вемблі". Перемога дасть змогу Усику вдруге в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, але Дюбуа запевняє, що цього разу він вийде на ринг у найкращій формі.

"Я став кращим бійцем, ніж був минулого року. Цього разу ви побачите справжнього мене", — обіцяє боксер.

Перший бій Усика і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Усику 38 років, за свою спортивну кар'єру він переміг у 23 сутичках і не зазнав жодної поразки. На рахунку 27-річного британця 24 бої: 22 перемоги і дві поразки.

Нагадаємо, Дюбуа перед боєм з Усиком зізнавався у своїй розчарованості. За його оцінками, сутичка з українцем "не набрала очікуваного шуму".

Мексиканський боксер-професіонал Сантос "Канело" Сауль поставив півмільйона доларів США на перемогу Усика. У разі перемоги українця він "підніме" 130 тисяч доларів.