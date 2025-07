Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне "Уэмбли": британец не выдержал (видео)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели новую дуэль взглядов на фоне стадиона "Уэмбли", где пройдет их бой-реванш 19 июля. Украинец по традиции был спокоен, а британец — агрессивным.

Related video

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF, британец Даниэль Дюбуа провели новую дуэль взглядов. Британец заметно нервничал и громко кричал, видео встречи показал спортивный вещатель DAZN Boxing.

Боксеры встретились лицом к лицу на легендарной арене "Уэмбли"

Боксеры встретились лицом к лицу на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Усик вел себя сдержанно и сосредоточенно, а Дюбуа был довольно агрессивным.

Британец кричал Усику в лицо "And the new! And the new!" Такими словами ведущий спортивных мероприятий объявляет нового чемпиона мира по боксу.

Усик внимательно смотрел на соперника и не реагировал на выкрики.

Бой Усика и Дюбуа состоится 19 июля на арене "Уэмбли". Победа позволит Усику во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но Дюбуа уверяет, что в этот раз он выйдет на ринг в лучшей форме.

"Я стал лучшим бойцом, чем был в прошлом году. На этот раз вы увидите настоящего меня", — обещает боксер.

Первый бой Усика и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Усику 38 лет, за свою спортивную карьеру он победил в 23 схватках и не потерпел ни одного поражения. На счету 27-летнего британца 24 боя: 22 победы и два поражения.

Напомним, Дюбуа перед боем с Усиком признавался в своей разочарованности. По его оценкам, схватка с украинцев "не набрала ожидаемого шума".

Мексиканский боксер-профессионал Сантос "Канело" Сауль поставил полмиллиона долларов США на победу Усика. В случае победы украинца он "поднимет" 130 тысяч долларов.