"Немного подавлен": Дюбуа разочаровался перед боем с Усиком

19 июля состоится реванш Усик — Дюбуа. Противник украинского боксера признался, что немного разочарован накануне боя, потому что он не набрал ожидаемого шума.

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"Это точно самый важный бой моей жизни", — говорит Даниэль Дюбуа накануне объединительного поединка в супертяжелом весе против Александра Усика, который состоится в субботу на легендарном стадионе Уэмбли, пишет The Guardian.

Несмотря на масштабность реванша, сам Дюбуа признается: "Удивительно, но все как будто проходит незаметно, без ожидаемой шумихи для такого уровня боя. Возможно, ситуация изменится в день поединка".

Сидя возле спортзала в Боремвуде, откуда видно арку Уэмбли, Дюбуа выглядит несколько подавленным. На вопрос, почему реванш Усик — Дюбуа получил меньше внимания, чем другие бои за титулы, он отвечает: "Я и сам не понимаю. Кажется, в каждом моем бою есть что-то странное".

Усик прилетел в Лондон, бой 19 июля

Александр Усик уже прибыл в Лондон. Дата боя Усик против Дюбуа назначена на 19 июля. Украинец уже доказал свое превосходство, одолев Фьюри и Джошуа, и до сих пор остается непобежденным с 23 победами подряд. Но Дюбуа обещает, что на этот раз он другой: "Я стал лучшим бойцом, чем был в прошлом году. На этот раз вы увидите настоящего меня".

Чемпионство для дочери

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что снова хочет стать абсолютным чемпионом мира, чтобы сделать подарок своей младшей дочери Марии.

"Для меня это большая возможность стать абсолютным чемпионом в третий раз. Я подарю пояс своей маленькой дочери Марии. Моя старшая дочь Елизавета имеет золотую медаль Олимпиады. Мой сын Кирилл имеет первое абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Мой сын Михаил — второе абсолютное в супертяжелом весе. Теперь Мария. Дай Бог, я выиграю, и это будет как подарок от меня для моей дочери", — отметил Усик.

Сколько продано билетов на Усик — Дюбуа

По словам самого Дюбуа, бой Усик — Дюбуа 2 может стать аншлагом: "Выглядит так, что все распродается, и это круто". Ожидается, что на трибунах будет до 94 тысяч болельщиков — это один из крупнейших боксерских ивентов в Великобритании за последние годы.

По состоянию на 15 июля на мегафайт уже продано более 90 тысяч билетов.

Напомним, мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес поставил полмиллиона долларов США на бой Усик — Дюбуа.

Также Фокус писал, сколько Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают за поединок, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в их карьере.