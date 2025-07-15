"Трохи пригнічений": Дюбуа розчарувався перед боєм з Усиком

19 липня відбудеться реванш Усик – Дюбуа. Противник українського боксера зізнався, що трохи розчарований напередодні бою, бо він не набрав очікуваного галасу.

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"Це точно найважливіший бій мого життя", — каже Даніель Дюбуа напередодні об'єднавчого поєдинку у надважкій вазі проти Олександра Усика, який відбудеться у суботу на легендарному стадіоні Вемблі, пише The Guardian.

Незважаючи на масштабність реваншу, сам Дюбуа зізнається: "Дивно, але все ніби проходить непомітно, без очікуваного галасу для такого рівня бою. Можливо, ситуація зміниться в день поєдинку".

Сидячи біля спортзалу в Боремвуді, звідки видно арку Вемблі, Дюбуа виглядає дещо пригніченим. На запитання, чому реванш Усик — Дюбуа отримав менше уваги, ніж інші бої за титули, він відповідає: "Я й сам не розумію. Здається, в кожному моєму бою є щось дивне".

Усик прилетів у Лондон, бій 19 липня

Олександр Усик вже прибув до Лондона. Дата бою Усик проти Дюбуа призначена на 19 липня. Українець вже довів свою перевагу, здолавши Ф'юрі та Джошуа, і досі залишається непереможеним з 23 перемогами поспіль. Але Дюбуа обіцяє, що цього разу він інший: "Я став кращим бійцем, ніж був торік. Цього разу ви побачите справжнього мене".

Чемпіонство для доньки

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що знову хоче стати абсолютним чемпіоном світу, щоб зробити подарунок своїй молодшій доньці Марії.

"Для мене це велика можливість стати абсолютним чемпіоном втретє. Я подарую пояс своїй маленькій донечці Марії. Моя старша донька Єлизавета має золоту медаль Олімпіади. Мій син Кирило має перше абсолютне чемпіонство у важкій вазі. Мій син Михайло – друге абсолютне у суперважкій вазі. Тепер Марія. Дай, Боже, я виграю, і це буде як подарунок від мене для моєї доньки", – зазначив Усик.

Скільки продано квитків на Усик — Дюбуа

За словами самого Дюбуа, бій Усик — Дюбуа 2 може стати аншлагом: "Виглядає так, що все розпродається, і це круто". Очікується, що на трибунах буде до 94 тисяч уболівальників — це один із найбільших боксерських івентів у Великій Британії за останні роки.

Станом на 15 липня на мегафайт вже продано понад 90 тисяч квитків.

Нагадаємо, мексиканський боксер-професіонал Сауль Альварес поставив півмільйона доларів США на бій Усик — Дюбуа.

Також Фокус писав, скільки Олександр Усик і Даніель Дюбуа зароблять за поєдинок, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в їхній кар'єрі.