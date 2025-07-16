Бой Усик — Дюбуа: кто может победить в реванше, ставки известных боксеров

19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне пройдет долгожданный реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Мнения относительно боя разделились: кто-то считает, что победит Усик, а другие отдают предпочтение Дюбуа.

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Если два года назад во время первого боя фаворитом считали Усика, то сейчас Дюбуа выглядит куда сильнее: моложе, мощнее, прогрессирует. В то же время Усик имеет большой опыт и уже прошел немало серьезных испытаний в ринге, пишет Sport.ua

Бой Усик — Дюбуа: что говорят известные боксеры

Спарринг-партнер Усика: Дюбуа может выиграть по очкам

Кассиус Чейни, который тренируется с Усиком, считает, что бой будет сложным:

"Дюбуа сейчас в огне, у него есть все шансы выиграть по очкам. Не уверен, что он сможет остановить Усика досрочно — тот очень хорошо работает ногами. Как по мне, бой может завершиться ничьей. Дюбуа понимает, насколько важен для него этот момент, и возраст здесь не играет роли. Усик достаточно опытен, чтобы избегать опасных ударов, но Даниэль сейчас в форме", — сказал Чейни.

Дерек Чисора: Чтобы победить Усика, надо быть более сумасшедшим

Бывший соперник Усика дал прямой совет:

"Надо быть безумнее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину — тебя нокаутируют. Мы говорим, что Дюбуа надо победить "быстро", но Александр скажет: "Я тоже хочу быстро". Так что посмотрим, что будет. Суббота. "Уэмбли". С нетерпением жду", — сказал Чисора.

Андрей Котельник: Усик после боев с Фьюри стал только сильнее

Украинский экс-чемпион положительно оценивает форму Александра:

"Все зависит от того, в какой готовности боксеры подойдут к бою. Дюбуа за последний год стал сильнее. Он нокаутировал Энтони Джошуа, и это придало ему уверенности. Прогнозирую, что бой будет конкурентным и интересным, но Усик должен "разложить" британца. По навыкам украинец намного сильнее. После двух боев против Тайсона Фьюри Усик стал только сильнее. Не думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Усик должен выиграть техническим нокаутом во второй половине поединка", — сказал Котельник.

Чжан Чжилей: на этот раз ставка на Дюбуа

Китайский супертяжеловес неожиданно поддержал британца:

"Раньше я был поклонником стиля Усика. Я до сих пор им являюсь, но на этот раз я отдаю предпочтение Дюбуа", — сказал Чжан.

Андре Уорд: у Усика больше уникальных приемов

Легендарный боксер США считает, что Усик имеет преимущество:

"Это конкурентный бой, но надо отдать предпочтение Усику, учитывая, что у него больше особых приемов. Дюбуа не очень отточен, но он очень силен и достаточно техничен. Он может сильно ударить — мы это видели. Это будет интересный бой, замечательный бой", — отметил Уорд.

Денис Беринчик: Усик должен быть осторожным

Еще один украинский чемпион напомнил о рисках:

"Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа. Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс, и там большие ребята. Возраст? Большую роль играет то, что они уже боксировали, и Саша хорошо изучил соперника. Разница в возрасте не будет играть главную роль, Усик это доказал в первом бою. Я, как и все украинцы, жду только победы Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, нет разницы", — сказал Беринчик.

Шеннон Бриггс: Усик имеет шанс, но будет очень сложно

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе предупредил:

"Шансов ноль... Шучу. У него есть большой шанс. Он из тех ребят, которых никогда нельзя списывать. Он сильный, большой, стабильный, идет вперед. Этот бой для Усика не будет легким. Я не могу сидеть здесь и говорить, что это будет легкая прогулка, потому что этот парень настроен серьезно. Он хочет эти пояса, хочет доказать всем, что они ошибались. И это его большой шанс. Он в боксе с детства, он невероятно силен. Это будет тяжелый бой, но одновременно и замечательный. Я постоянно говорю, что Усик выиграет, но, честно говоря, не уверен. Очень сложный поединок. Иногда один мощный удар — это все, что нужно в хевивейте. Когда этот выстрел попадает в цель — все, дело сделано", — заявил Бриггс.

Напомним, 16 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне стадиона "Уэмбли", где состоится их бой-реванш 19 июля. Украинец по традиции был спокойным, а британец — агрессивным.

Фокус также писал, где смотреть трансляцию тренировки Усик — Дюбуа, которая состоится 16 июля.