Усик — Дюбуа: где смотреть трансляцию открытой тренировки боксеров перед реваншем

16 июля состоится одно из ключевых событий перед главным боем-реваншем Усик — Дюбуа. Речь идет об открытой тренировке боксеров, которую можно будет наблюдать онлайн.

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В среду, 16 июля, состоится открытая тренировка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа перед боем-реваншем.

Фокус рассказывает, где смотреть онлайн-трансляцию тренировки Усика и Дюбуа.

Усик — Дюбуа: трансляция тренировки

Открытая тренировка украинца и британца начнется в 18:00 по киевскому времени. Боксеры покажут свою физическую форму за несколько дней до поединка.

Смотреть трансляцию тренировки Усик и Дюбуа можно по ссылке.

Напомним, перед боем Усика и Дюбуа состоятся также другие события. В частности, речь идет об официальной пресс-конференции и взвешивании боксеров. Эти мероприятия будут предшествовать главному вечеру бокса.

16 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов на фоне стадиона "Уэмбли", где состоится их бой-реванш 19 июля. Украинец по традиции был спокойным, а британец — агрессивным.

Дюбуа перед боем с Усиком признавался в своей разочарованности. По его оценкам, схватка с украинцем "не набрала ожидаемого шума".

Также Фокус писал, сколько Александр Усик и Даниэль Дюбуа заработают за поединок, который состоится в Лондоне. Для обоих боксеров это будут самые большие гонорары в их карьере.