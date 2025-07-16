Усик – Дюбуа: де дивитися трансляцію відкритого тренування боксерів перед реваншем

16 липня відбудеться одна із ключових подій перед головним боєм-реваншем Усик — Дюбуа. Йдеться про відкрите тренування боксерів, яке можна буде спостерігати онлайн.

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У середу, 16 липня, відбудеться відкрите тренування чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа перед боєм-реваншем.

Фокус розповідає, де дивитись онлайн-трансляцію тренування Усика та Дюбуа.

Усик — Дюбуа: трансляція тренування

Відкрите тренування українця та британця розпочнеться о 18:00 за київським часом. Боксери покажуть свою фізичну форму за декілька днів до поєдинку.

Дивитися трансляцію тренування Усик та Дюбуа можна за посиланням.

Нагадаємо, перед боєм Усика та Дюбуа відбудуться також інші події. Зокрема, йдеться про офіційну пресконференцію та зважування боксерів. Ці заходи передуватимуть головному вечору боксу.

16 липня Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели дуель поглядів на тлі стадіону "Вемблі", де відбудеться їхній бій-реванш 19 липня. Українець за традицією був спокійним, а британець — агресивним.

Дюбуа перед боєм з Усиком зізнавався у своїй розчарованості. За його оцінками, сутичка з українцем "не набрала очікуваного шуму".

Також Фокус писав, скільки Олександр Усик і Даніель Дюбуа зароблять за поєдинок, який відбудеться в Лондоні. Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в їхній кар'єрі.