Заряжено на победу: Артем Пивоваров анонсировал трек с Усиком (видео)
19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится бой-реванш между украинским тяжеловесом Александром Усиком и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа. Накануне поединка, 18 июля, певец Артем Пивоваров представит новый трек.
Анонс песни "Fight for life", которая станет музыкальным сопровождением к поединку, Пивоваров опубликовал на своей странице в Instagram.
Композиция записана в сотрудничестве с Александром Усиком и всемирно известной украинской DJ Korolova, которая придала композиции современное звучание.
Судя по тизеру, трек получился ярким, динамичным и заряженным на победу. Ожидается, что он будет звучать как на арене, так и в трансляции.
Песня уже доступна для предзаказа на музыкальных платформах.
Артем Пивоваров не в первый раз поддерживает Александра Усика. Он спел гимн Украины 21 декабря 2024 года в вечер боя-реванша Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде.
В субботу, 19 июля, Усик будет биться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр уже прилетел в Лондон и провел битву взглядов с соперником.
Известные боксеры уже делают свои ставки на этот исторический поединок с рекордными гонорарами.
Ранее Фокус писал:
- Где смотреть трансляцию открытой тренировки боксеров перед реваншем.
- Почему Дюбуа разочаровался перед боем с украинцем.
Мы также рассказывали, какие события будут происходить перед вечером бокса.