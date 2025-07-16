Заряжено на победу: Артем Пивоваров анонсировал трек с Усиком (видео)

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится бой-реванш между украинским тяжеловесом Александром Усиком и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа. Накануне поединка, 18 июля, певец Артем Пивоваров представит новый трек.

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Анонс песни "Fight for life", которая станет музыкальным сопровождением к поединку, Пивоваров опубликовал на своей странице в Instagram.

Композиция записана в сотрудничестве с Александром Усиком и всемирно известной украинской DJ Korolova, которая придала композиции современное звучание.

Судя по тизеру, трек получился ярким, динамичным и заряженным на победу. Ожидается, что он будет звучать как на арене, так и в трансляции.

Песня уже доступна для предзаказа на музыкальных платформах.

Артем Пивоваров не в первый раз поддерживает Александра Усика. Он спел гимн Украины 21 декабря 2024 года в вечер боя-реванша Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде.

В субботу, 19 июля, Усик будет биться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр уже прилетел в Лондон и провел битву взглядов с соперником.

Известные боксеры уже делают свои ставки на этот исторический поединок с рекордными гонорарами.

Ранее Фокус писал:

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