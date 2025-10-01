Угощение для чемпиона: Эмили Блант рассказала, что любит есть Александр Усик (видео)

Британская актриса и украинский боксер встретились на съемочной площадке фильма "Крушащая машина". И Эмили Блант поделилась забавной историей об Александре Усике.

Related video

По словам актрисы, Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу, всем блюдам, которые подавали на съемочной площадке, предпочитал торт. Об этом она рассказала в программе talkSPORT, куда пришла вместе со звездой фильма "Крушащая машина" Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

Эмили Блант рассказала о любимом блюде Александра Усика

"Он постоянно хотел есть торт. И вот так его приходилось подкупать", — рассказала Эмили Блант.

По ее словам, тортом приходилось подкупать Александра Усика, когда приходилось наносить грим, например, искусственный пот, чего он терпеть не мог.

"Милая ассистентка говорила: "Алекс, нам нужно снова нанести на тебя искусственный пот". А он ненавидел искусственный пот. Он такой: "Что?" Как будто он не понимал последовательности действий или что-то в этом роде. А она такая: "Если я принесу тебе торт, ты согласишься?" И он соглашался", — рассказала Эмили Блант.

Фильм "Крушащая машина" – что известно

The Smashing Machine – это биографическая спортивная драма режиссера Бенни Сэфди о рестлере-любителе и бойце ММА Марке Керре. Роль Марка исполнил Дуэйн "Скала" Джонсон, а Эмили Блант досталась роль его жене Дон Стэйплс.

Трейлер фильма "Крушащая машина"

Мировая премьера фильма состоялась 1 сентября 2025 года в рамках основного конкурса 82-го Венецианского международного кинофестиваля , где он получил "Серебряного льва". Премьера в США и Европе запланирована на 3 октября 2025 года.

Съемочная группа фильма в Торонто Фото: Getty Images

Александру Усику в фильме досталась роль украинского спортсмена Игоря Вовчанчина, чемпиона мира по кикбоксингу по версии IAKSA, победителя и призера многих турниров смешанных боевых искусств.

Кадр из фильма "Крушащая машина" Фото: Скриншот

В период с 1996 по 2000 год Вовчанчин провел 38 боёв без поражений. Всего Игорь Вовчанчин провел 67 профессиональных боев по правилам ММА, из которых в 56 одержал победу. Сейчас Игорь Вовчанчин оставил спортивную карьеру и занимается благотворительностью.

Напомним, ранее Александр Усик ответил на слова блогера-боксера Джейка Пола, который планирует победить его в течение следующих пяти лет.

А в начале сентября Александр Усик с женой появились на премьере фильма "Крушащая машина" в Торонто и позировали на красной дорожке.