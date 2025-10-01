Частування для чемпіона: Емілі Блант розповіла, що любить їсти Олександр Усик (відео)

Британська акторка та український боксер зустрілися на знімальному майданчику фільму "Нищівна машина". І Емілі Блант поділилася кумедною історією про Олександра Усика.

За словами актриси, Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу, усім стравам, які подавали на знімальному майданчику, надавав перевагу торту. Про це вона розповіла в програмі talkSPORT, куди завітала разом із зіркою фільму "Машина, що трощить" Дуейном "Скелею" Джонсоном.

Емілі Блант розповіла про улюблену страву Олександра Усика

"Він постійно хотів їсти торт. І ось так його доводилося підкуповувати", — розповіла Емілі Блант.

За її словами, тортом доводилося підкуповувати Олександра Усика, коли доводилося наносити грим, наприклад, штучний піт, чого він терпіти не міг.

"Мила асистентка говорила: "Алекс, нам потрібно знову нанести на тебе штучний піт". А він ненавидів штучний піт. Він такий: "Що?" Начебто він не розумів послідовності дій або щось у цьому роді. А вона така: "Якщо я принесу тобі торт, ти погодишся?" І він погоджувався", — розповіла Емілі Блант.

Фільм "Машина, що трощить" — що відомо

The Smashing Machine — це біографічна спортивна драма режисера Бенні Сефді про рестлера-аматора і бійця ММА Марка Керра. Роль Марка виконав Дуейн "Скеля" Джонсон, а Емілі Блант дісталася роль його дружини Дон Стейплс.

Трейлер фільму "Машина, що трощить"

Світова прем'єра фільму відбулася 1 вересня 2025 року в межах основного конкурсу 82-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, де він отримав "Срібного лева". Прем'єра у США та Європі запланована на 3 жовтня 2025 року.

Знімальна група фільму в Торонто Фото: Getty Images

Олександру Усику у фільмі дісталася роль українського спортсмена Ігоря Вовчанчина, чемпіона світу з кікбоксингу за версією IAKSA, переможця і призера багатьох турнірів змішаних бойових мистецтв.

Кадр із фільму "Машина, що трощить" Фото: Скриншот

У період з 1996 по 2000 рік Вовчанчин провів 38 боїв без поразок. Загалом Ігор Вовчанчин провів 67 професійних боїв за правилами ММА, з яких у 56 здобув перемогу. Зараз Ігор Вовчанчин залишив спортивну кар'єру і займається благодійністю.

