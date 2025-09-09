Александр Усик покрасовался с женой Екатериной на красной дорожке в Торонто (фото)

Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Екатериной приняли участие в мировой премьере спортивной драмы "Несокрушимый" на Международном кинофестивале в Торонто. Супруги позировали с голливудскими звездами Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.

Судя по фотографиям, которые Екатерина опубликовала в своем Instagram, супругам удалось органично вписаться в компанию голливудских звезд. К подобным мероприятиям им придется привыкнуть, ведь в Венеции фильм "Несокрушимый" уже получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. Следующая остановка — "Оскар".

На красной дорожке TIFF-2025 жена чемпиона появилась в роскошном платье принцессы, подчеркивающем ее элегантность.

Усик в Торонто

"Это невероятная честь присутствовать на таком важном кинематографическом событии", — поделился своими впечатлениями Александр Усик после завершения церемонии.

Боксер в компании создателей фильма Фото: Getty Images

Больше всего внимание прессы привлекла 42-летняя Эмили Блант. Она выбрала для премьеры смелый образ с прозрачным топом и открытой спиной. Вместе с ней на красной дорожке позировали Дуэйн Джонсон, режиссер Бенни Сефди и другие участники съемочной группы.

Александр Усик с Екатериной на красной дорожке TIFF-2025 Фото: Getty Images

"Участие Александра в нашем мероприятии придает особое значение этой премьере", — отметил один из организаторов фестиваля.

Кадры с афтепати

Позже в сети появились кадры с афтепати — Екатерина Усик фотографировалась со "Скалой" Дуэйном Джонсоном. Эти снимки мгновенно разошлись по социальным сетям.

Екатерина позировала с Дуэйном Джонсоном Фото: Instagram @usyk_kate1505

На премьере также присутствовали муж Эмили Блант, режиссер Джон Красински, прототип главного героя фильма Марк Керр, а также актеры Райан Бейдер, Бас Руттен и Линдси Гэвин.

