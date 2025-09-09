Олександр Усик покрасувався з дружиною Катериною на червоному хіднику в Торонто (фото)
Український боксер Олександр Усик разом з дружиною Катериною взяли участь у світовій прем'єрі спортивної драми "Незламний" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Подружжя позувало з голлівудськими зірками Двейном Джонсоном та Емілі Блант.
Судячи з фотографій, які Катерина опублікувала у своєму Instagram, подружжю вдалося органічно вписатися у компанію голлівудських зірок. До подібних заходів їм доведеться звикнути, адже у Венеції фільм "Незламний" вже отримав "Срібного лева" за найкращу режисуру. Наступна зупинка — "Оскар".
На червоному хіднику TIFF-2025 дружина чемпіона з'явилася в розкішній сукні принцеси, що підкреслює її елегантність.
Усик у Торонто
"Це неймовірна честь бути присутнім на такій важливій кінематографічній події", — поділився своїми враженнями Олександр Усик після завершення церемонії.
Найбільше увагу преси привернула 42-річна Емілі Блант. Вона обрала для прем'єри сміливий образ з прозорим топом та відкритою спиною. Разом з нею на червоній доріжці позували Двейн Джонсон, режисер Бенні Сефді та інші учасники знімальної групи.
"Участь Олександра в нашому заході додає особливого значення цій прем'єрі", — зазначив один з організаторів фестивалю.
Кадри з афтепаті
Пізніше у мережі з’явились кадри з афтепаті — Катерина Усик фотографувалася з "Скалою" Двейном Джонсоном. Ці знімки миттєво розійшлися соціальними мережами.
На прем'єрі також були присутні чоловік Емілі Блант, режисер Джон Кразінські, прототип головного героя фільму Марк Керр, а також актори Раян Бейдер, Бас Руттен та Ліндсі Гевін.
